بمجرد عودة الشاعر المخضرم أحمد عبدالمعطي حجازي من باريس عام 1990، أعلن رأيه في قصيدة النثر، فنفى شعريتها، ثم عاد مجدّداً في حوار نشرته له مؤخراً الزميلة (المجلّة) فقال: قصيدة النثر ليست شِعراً؛ لتظل القصيدة التي يرى كثيرون أنها اكتسبت شرعيتها، مدار جدل، بين كتاب ونقاد وشعراء كتبوا هذا الجنس من النصوص التي يعدونها تمثّلا لحركة التاريخ، واستجابة لتحوّلات المجتمع، بل ذهبت الناقدة هدى نور الدين إلى أن لقصيدة النثر جذوراً في التراث العربي الأدبي والصوفي، وأوردت شواهد عدة على ذلك منها «المواقف والمخاطبات» للنفري، و«الإشارات الإلهية» لأبي حيان التوحيدي.

ويرى الشاعر عبدالله ثابت، أنه مع احترام حجازي وتجربته، فإن هذا (الموضوع/الكلام البائد) لم يعد جديرًا بأخذه على محمل الجد، وقال صاحب (وجه النائم) بالنسبة لي؛ أضعه في خانة القول بأن الأرض مسطحة، والهبوط على القمر خدعة، والجاذبية لا وجود لها، وبعض الأبنية أقامتها مخلوقات فضائية، والكهرباء والمركبات والهواتف من عمل السحر. وأضاف؛ ليقل من يشاء ما يشاء!

فيما وصف الشاعر فتحي أبو النصر، أحمد عبد المعطي حجازي بالجنرال الأدبي، الذي له مكانته وتاريخه ومعاركه التي خاضها دفاعاً عن تصوره للشعر. إلا أن الجميل، المدهش، كما قال؛ أنه أعاد فتح باب النقاش، حول قضيّة مُسلّمة؛ وإن جاء موقفه إقصائياً من قصيدة النثر. وأوضح أبو النصر أنّ الشعر أوسع من أن تحرسه العقائد، وأرحب من أن تحدده الأوزان والقوالب، مشيراً إلى أن قصيدة النثر ليست انقلاباً على الشعر بقدر ما هي تمرد على وصاية الآباء، ورفض لفكرة الأبوة والبنوة في الإبداع، كونها لا تريد نسباً أدبياً يحكم عليها، ولا جنرالا يمنحها شرعية الوجود، وعدّها ابنة حريتها، التي تنتمي إلى ذاتها، وتستمد شعريتها من الدهشة والكثافة والرؤيا، لا من انتظام التفعيلات، مضيفاً؛ أجمل ما في الشعر أن يظل عصياً على الحسم، وأن تبقى القصيدة أكبر من أحكام الشعراء.

فيما ذهب الشاعر محمد خضر إلى أن ما أثار استغرابه من موقف أحمد عبدالمعطي حجازي من قصيدة النثر؛ ليس اختلافه معها؛ بل أن يتحول الموقف إلى حكم نهائي ينفي عن شكل شعري حقه في الانتساب إلى الشعر. ويرى خضر أن المفارقة تتمثل في أن حجازي عرف في بدايته معنى أن يحاكم الشعر بمعيار واحد، وأن ينكر عليه حقه في التجديد، إذ كان في الجهة الأخرى من المعركة حين واجه تحفظات العقاد على قصيدة التفعيلة، والتي اعتبرها العقاد آنذاك نثرًا، وأضاف؛ يبدو غريبًا أن يتحول صاحب تجربة في الدفاع عن التجديد إلى حارس لحدود شكل شعري بعينه، وتساءل خضر؛ لماذا يعيد حجازي فتح هذه القضية، وكأن تاريخ الشعر لم يتسع لكل هذه التحولات التي مر بها مع جيله، ولماذا يطلب من قصيدة النثر أن تظل في موضع الدفاع عن شرعيتها؟ ويؤكد صاحب (المشي بنصف سعادة) أن قصيدة النثر لا تحتاج إلى إجماع، ولا إلى شهادة اعتراف من أحد، إنها تكتب وتختبر إمكاناتها، وتترك للنصوص أن تقول كلمتها، أما النقد فمهمته أن يقرأ ويحلل ويميز، لا أن يصادر حق الكتابة في التجريب، أو ينصب نفسه حارساً أخيرًا على أبواب الشعر..

فيما تساءل الناقد الدكتور أحمد القيسي ما الذي يحدث للكبار؟ ويجيب؛ مؤسف دخول الشعراء الكبار في (القضايا الجدلية) التي لا يمكن أن يقر عليها رأي واحد، والمؤسف أكثر أن يعيد شاعر كبير مثل حجازي تصدير آرائه التي مضت عليها عقود بالصيغة نفسها، وكأن المشهد الثقافي خلا من القضايا؛ ولفت إلى أنه كان بوده أن يطرح رؤيته من زاوية مختلفة.

واقترح القيسي التوقف عند بعض الآراء، لتفحصها: ما الجديد فيها؟ وبم تختلف عن آراء بقية المخالفين لقصيدة النثر منذ أن ظهرت؟ إذ يقول حجازي: «مازلت أؤمن أن الشعر لا يمكن أن يتحقق إلا بالموسيقى، وأن موسيقى الشعر تتجلى بصورة أساسية في الأوزان».. موضحاً أنه إن كان هذا رأي (حجازي) فلماذا لم يتمسك في تجربته بالسلم الموسيقي العربي، الذي حدده الخليل في خمسة عشر بحراً شعرياً، وارتضى التجديد، وإن ألبس نصوصه إيقاعاً، علماً بأنه إيقاع لم تعتده الأذن العربية في البدايات، أليس في ذلك انتهاك للنظام العروضي الذي عرفه الشعر العربي؟ أم أن كل شاعر يختار ما يشاء، ويتعصب له، ويتصدى لما لا تطمئن إليه ذائقته؟

وعد القيسي الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي من رواد قصيدة التفعيلة التي لا يفصل بين ظهورها وظهور قصيدة النثر في الأدب العربي إلا أعوام معدودة، ما يعني أنه يرضى التجديد، ويتقبّل كل الأشكال الأدبية العابرة للثقافات، شعرها ونثرها، دون استثناء ولا استنقاص، وبتصنيفها الذي عرفت به عالمياً..

وتساءل القيسي: لماذا يسعى بعض النقاد العرب لمخالفة النظريات العالمية التي حددت الأجناس الأدبية؟

ويجيب: إن قبلناها -بصفتها نصاً عربياً- فلا بد أن نقبل معها تجنيسها العالمي، وعدّ الرأي الأغرب لحجازي وصفه للموسيقى الخارجية بقوله: «فمن خلال هذه الموسيقى نستطيع بلوغ الصورة التي نريد التعبير عنها، والانتقال إلى العاطفة التي نريد إيصالها، وتشكيل الخيال بالصورة التي نريدها».. مؤكداً أن معظم شعراء قصيدة النثر تفوقوا على غيرهم في هذا الجانب، وذهب القيسي إلى أن حجازي بهذا الرأي حمّل الموسيقى الخارجية ما لا تحتمل، أقول ذلك وأنا المحب لكل أنواع الشعر دون استثناء، مضيفاً قناعته بأن الموسيقى لا تملك وظيفة فنية أخرى غير وظيفتها الإيقاعية، فما علاقتها بالصورة؟ دون استنقاص من الموسيقى أو الإيقاع، فدورهما الجمالي كبير إن وظفا توظيفاً متقناً كما قال.