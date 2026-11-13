مرّ عامٌ وأكثر على أسئلة الحوار، التي ظلّت لدى ضيفنا الشاعر نوري الجراح، هو لم ينسَ، وأنا لم أيأس، وبالفعل من أيامٍ تذكّر واستبشرتُ، وكأنما بعثتُ أسئلتي البارحة، فالشاعر الراقي، عندما أكد أن إجاباته جاهزة؛ كأننا لم ننتظر طويلاً، ونحن نقفُ معه أمام تجربته الشعرية الأصيلة في منجزها ومرجعيتها؛ لنفتح مجدّداً فضاء حواريّاً حول القصيدة وشجونها.. فإلى نصه:

• لماذا الشِّعر، وهل كان بالإمكان أن تكون شيئاً آخر غير الشاعر؟

•• لمَ لا؟ ما دام البشر، بالغريزة والعقل، قادرين على خوض التجارب، وعلى التعلّم والاستكشاف والبحث والتكيّف والاختيار، وعلى التعامل مع العالم والأشياء بحيوية كبيرة. البشر موهوبون بالفطرة. والشعر أكثر من كونه محفلاً للمفطورين على موهبة، إنه فرصة جمالية، ممكنة لمن يجد في نفسه شغفاً وتعلقاً بالكلمات، بموسيقى الكلمات وإيقاعاتها وألوانها وظلالها، وما تبعثه في النفس. كان يمكن أن لا أكون في هذا الأفق، من الأول، لكن حدث أن كنت، وتوهمت أنني يمكن أن أكون فمضيت في هذا الطريق. كان يمكن أن أجد نفسي على ميل آخر. تاجراً، أو مهندساً، أو لصاً، أو طبيباً، أو سائق باص.

‏• أين تقف من وجهات النظر حول أهمية الشعر (ترف أم ضرورة)؟

•• الشعر للشاعر حياة وموت، وضرورة قصوى، ربما لا يكون كذلك لكل قارئ، ولا يكون كذلك لكل شاعر، ما دمنا التقينا بشعراء يعتبرون الشعر هواية يمارسونها، ككرة القدم للاعب الكرة، أو لعبة الورق، أو الطاولة لدى البعض تزجية للوقت، ودفعاً للضجر، أو رياضة الملاكمة أو المصارعة لمن يشعر بفائض القوة في جسمه، وبالتالي فهو لمثل هؤلاء ضرب من عراك مع طرف آخر. الشعر غريب عن كل هذا، هو فن فيه الكثير من المناورة وذكاء المواربة في التصريح والإخفاء، في الإفصاح والإضمار، ومن اللعب مع الكلمات، ولكنه في الوقت نفسه تعبير كياني عن كينونة جامحة، وطاقة متفلتة لا بد معها من معاركة الذات للقبض على الأشياء، وصوغها في عمل لا يمكن أن يصدر إلا عن منطقة قصوى من مغامرة المخيّلة، ومن تفلت الذات في الغوص على أعماقها بتلقائية وانضباط معاً. الشعر وفق هذا التصور قدر طاغٍ، لا يحتمل تبعاته إلا الأشقياء والمتهورون. قدر، أو قل سحراً لا شفاء منه.

‏• كيف تنظر للشعر؛ أهو طبع فطري، أم صناعة؟

•• لو كنت سأشاكس هذا السؤال لاكتفيت بأن أقول أجبتَ من حيث سألت. هو صناعة بالتأكيد، لكنها صناعة شخص ممسوس، يكتب الشاعر قصيدته في وقت لا يستطيع أن يحدده مسبقاً، ما من شاعر يستطيع أن يضرب موعداً مع الكلمات كما يفعل التاجر مع الصفقة، وهو إذ يخوض غمار القصيدة إنما يفعل على نحو لا يجدر أن يكون له سابق، فالشعر ابتكار، وكل ابتكار انقطاع عن سابق. ما من شعر ذي قيمة إذا لم يتدرب شاعره على التلقائية في الكتابة، ما لم تتحوّل التلقائية إلى ضرب من الفطرة، لكن ليس كل فطري أو فطرة بشعر، لذلك لم يقل نقاد الشعر العرب القدامى بأن الشعر فطرة، ولكنهم ابتدؤوا بتعريف الشعر بوصفه صنعة. وهي صنعة مركبة، اشترط الفلاسفة ونقاد الشعر القدامى، الإغريق منهم والعرب، أن تتوفر لصاحب هذه الصنعة ميزات لم يشترطوا توفرها بأهل الصنائع الأخرى، كالمخيلة، والتلقائية والعاطفة والوجدان، وغير ذلك مما لا يعوز سوى الشعراء. الشعر صناعة تشترك فيها بذكاء حاد الحواس والملكات والخبرات بسماتها الخاصة ومعها ثقافة الشاعر وتطلعاته.

‏• أيّ مدارس القصيدة لاحت لك مبكراً وتعلّقت بها؟

•• ديوان الشعر العربي من الثراء إلى درجة لا يمكن معها المفاضلة، كل مرحلة أو حقبة في تاريخ الشعر العربي تنطوي على ميزات وخصائص تشكّل في مجموعها التجربة الجمالية العربية. هل يمكننا المفاضلة بين شعراء ما قبل الإسلام الذين أبدعوا المعلقات وشعراء الأندلس، ثم هل يمكن أن نضع كل الشعر المكتوب ما قبل الإسلام في سلة واحدة؟ عندما نتذوق الشعر لا نفاضل وإنما نثري ذائقتنا بذلك التنوع في الإضافات التي قدّمتها لنا سمات وخصوصيات كل حقبة من حقب الشعر. ينسحب هذا بالضرورة على الشعر الحديث في تعدد أصواته واختلاف تياراته وحركاته، واتجاهاته. وكذا الحال بالنسبة إلى الشعر المترجم إلى العربية. طبعاً هناك بالضرورة ميول خاصة تبرز لدى القراء ولهم إيثاراتهم التي تتحكم في اختياراتهم. على أنني أتذوق مثلاً شعر الرثاء أكثر مما أتذوق شعر الهجاء، وهذا لا يعني أبداً أنني لا أقدّر الإبداعية العالية والابتكارية في الشعر بغض النظر عن ميولي الخاصة في تذوق فن الشعر. ‏

• ماذا عن بداياتك الكتابية، ومن ساندها؟

•• مدين لكل من استمع إليّ في صباي من أصدقائي اليافعين، وأنا أتلو عليهم بحماسة المراهق ما كنت أظنه شعراً.. ممتن بعمق لكل من استمع إليّ وصدّق أنني يمكن أن أكون شاعراً... بداياتي المبكرة موجودة في بيت أهلي في دمشق، ولدى بعض الأصدقاء. لا بد أن أعود إليها يوماً لأعرف من أين أتيت.

‏• متى شعرت أنك امتلكت كل أدوات ومؤهلات الكتابة وماذا نشرتَ حينها؟

•• لا أظن أنني امتلكت يوماً مثل هذا الشعور على نحو مفرط، وأنا أقدم على نشر قصائدي، لطالما كنت شكّاكاً إزاء صنيعي الشعري، أعيد النظر مراراً في قصائدي، لا أستسلم لها، وعندما كان يغمرني الفرح بقصيدة جديدة، يظل هذا الفرح مشوباً بالحذر، وسأظل مديناً في ذلك لنزوع ما برح يلازمني نحو كمال ما في فن الشعر. فنحن لا نكتب في فراغ، هناك تاريخ عريق للقصيدة العربية يشكّل تحدياً للشعراء في كل زمن من أزمنته. أما عن النشر فقد بدأ كورطة مبكرة سنة 1974. عندما غافلني صديق وحمل إحدى قصائدي إلى الشاعر سليمان عواد الذي نشرها في مجلة ثقافية مستقلة كان يحررها في دمشق. وهو ما ألزمني مواصلة النشر، وإن على فترات متباعدة إلى مطلع الثمانينات، فتأكد لي تماماً أن لا خلاص من فكرة الشعر.

‏• هل اكتمل مشروعك الشعري، شأن شعراء مجايلين توقفوا عن الكتابة؟

•• بالتأكيد لا. لا يكتمل مشروع شاعر إلا بمغادرته العالم. أما أن يكتمل مشروع وتنضب مخيلة صاحبه، ولا يتوقف الشاعر عن الكتابة فهنا المصيبة. الكتابة إذ ذاك تتحوّل إلى محو، كل سطر في القصيدة يمحو سطراً سبقه. إذ ذاك أيضاً يكون موت الشاعر. وللأسف، عربياً، مات شعراء قبل أن يموتوا، واختفى ذكر شعراء ملؤوا الدنيا وشغلوا الناس مجرد أن ارتحلوا عن عالمنا. هل كان ذلك مستحقاً، أم أنها قسوة الذاكرة الجماعية؟ ولأعد إلى السؤال، لست آنس في منجزي ما يجعلني مستقراً، القلق الجمالي والفكري هو محرك حياتي، ما أن أشعر بضيق المقام في حيّز أو جهة أو أمر إلا أجدني على أهبة المغادرة.. لست صاحب تجارة لأكون قعيداً بباب حانوت في السوق. أشعر، باستمرار، أنني ما زلت قادراً على التمرد على طرائقي في الكتابة. قصيدتي لا تطيق قضبان السجن.

‏• ما الذي تشعر اليوم أنك لم تكتبه، وتودّ كتابته؟

•• مرات أشعر أن ما كتبته حتى الآن إن هو إلا تمارين على الكتابة. كتابة القصيدة مغامرة غير مسبوقة يخوضها الشاعر مع اللغة، وتخوضها المخيلة، لذلك نحن لا نتبين ملامحها إلى أن ننجز القصيدة. إذن هل يمكنني أن أتبين، منذ الآن، ما أريد وما لا أريد من الشعر غداً؟ هل أستطيع أن أقرر بثقة مفرطة أن ما كتبته إلى الآن هو ما كنت أريد أن أكتب؟ المهندس يستطيع من على طاولة مكتب أن يصمّم مدينة بأكملها، أما مدينة الشعر فهي لا تولد إلا في أحلام اليقظة. وأحياناً في طبقة لا مرئية من طبقات النوم، تزور الشعراء كائنات الشعر وتمسسه لينهض إلى عمله مع اللغة، ليمكنه أن يهدي العالم قصيدته الجديدة. الرؤى والخيالات والحواس العميقة هي المسألة في الشعر، هي الحكاية التي لا تفسر، أما الموضوعات فهي شأن بسيط.. وهذا يحملني أخيراً على الاعتقاد بأن ما من شاعر كتب كل ما يحلم أو يتطلع إلى كتابته. عندما لا تكون هناك خطة مسبقة، لا تكون هناك آثار نهائية، الشعر مغامرة مفتوحة، الحكم على مستقبلها متروك للأزمنة والذائقات.

‏• متى يمثّل ظهور شاعر كبير في بلد ما عبئاً على بقيّة الشعراء؟

•• ما من شاعر يمكن أن يصبح عبئاً على غيره من الشعراء إلا في حالة واحدة، أن يكون هذا الشاعر أصاب لاعتبارات شعرية وغير شعرية معاً شهرة تجاوزت شهرة أترابه ومجايليه، وتحول شعره بفضل شهرته إلى نموذج طاغٍ أو جذاب. والكارثة تحلُّ، عندما يمسي هذا الشاعر جشعاً ومتسلطاً وصاحب شهوة في الحضور بأي ثمن، وعلى نحو لا شفاء منه، مقابل شعور متفاقم بالتبعية والضآلة والانسحاق؛ مصحوباً بالضغينة والعدوانية والنفاق عند شعراء مجايلين له أو لاحقين عليه، إذ ذاك يتحوّل هذا الشاعر إلى صنم، البعض يحلم بتكسيره، والبعض الآخر يتمنى اختفاءه (قتل الأب). فالأب هنا في نظر البعض هو أب مغتصب وأحياناً أب لا يكتفي بأن يسد بقامته باب المستقبل، ولكن يفصح مزاجه النفسي وسلوكه عن استعداد لـ«قتل الابن»، وتصبح المسألة فاضحة عندما يحيط هذا الأب الشعري نفسه بأبناء ممسوسين به ومشوهين! لا يمكن لمثل هذا النموذج أن يسود إلا في ثقافة تفشت فيها قيم التسلط وساد فيها ضرب فاسد من العلاقات، بحيث يمكن لمجتمع الشعراء أن يقبل الشاعر بعيداً عن صورته الكونية المتحررة من شبكة العلاقات السلطوية، وبذلك يمكن للشعراء المريدين الاحتفاء بالشاعر الأب/النموذج بوصفه مختاراً، وحامل أختام السلطة في تزكية الشعراء.

‏• بماذا تصف المشهد الشعري العربي؟

•• المشهد الشعري العربي مشهدان: قصائد مبتكرة وأصوات شعرية قديرة في حيّز ضيق، وقصيدة واحدة تكتبها مئات الأسماء في حيز آخر لا يشعر بالضيق.

‏• ما انطباعك عن مسابقات الشعراء في القنوات؟

•• شيء طريف له علاقة بالترويج لفكرة الشعر بوصفه نظماً يقيم في التقليد والصيغ المستهلكة، بعيداً عن روح الابتكار، ولا تبدو هذه البرامج الاستهلاكية معنية بما أنجزته المدونة الشعرية العربية الحديثة، عبر قرن مضى من ثورة الشعر في العصرالحديث، أرى فيها ترويجاً لتقليد لغَويٍ مزمن يقوم على نزوع فحولي في غزوات الصوت للأذن، وهو تقليد نكوصي سار خارج أي ارتباط للشعر بالزمن، والتطور.

‏• هناك من يرى أن القصيدة الحديثة لا تزال دون المأمول، ما السبب لو كنت مع هذا الرأي؟

•• غير صحيح، الشعر العربي الحديث عرف خلال الـ100 عام الأخيرة تطوراً مذهلاً في لغته وأدواته ونبرته وتطلعاته. أما أن يكون المأمول شيئاً مختلفاً نسبة إلى تطلب صادر عن تخلف النظرة العربية إلى الشعر فهذا شيء آخر يحتاج نقده وتفكيكه إلى بحث مطول.

‏• هل الثقافة العربية بخير؟

•• ما رأيك أنت؟

‏• ما سر النجاح الذي حققته بعض المجلات العربية الصادرة في الخارج؟

•• السرّ ربما يكمن في قدرتها النسبية على الإفلات من الصيغ الفظة للرقابة.

‏• ماذا تعني لك الجوائز؟

•• إذا كنت تقصد بسؤالك الجوائز التي تتمتع بسمعة طيبة لجهة نزاهة القائمين عليها فهي بالتأكيد فرصة جيدة للكاتب.

‏• أي توجّه ترسم له في قابل الأيام؟ وماذا عن الحنين للوطن؟

•• حنيني إلى دمشق أودعته في قصائدي. عقب كل تلك السنوات وكل ذلك الفقد لم يعد الوطن بالنسبة لي مجرد حفنة تراب. أما وقد بت ساكن الكوكب وقصيدتي بيتي، فقد تحوّلت دمشق إلى فكرة وبات البعد والقرب واحداً، كما ذهب الأجداد.

• أوليس هناك أمل في التواصل والحوار بين السوريين بصدد مستقبل التعاقد الاجتماعي في ما بينهم، على اختلاف ألوانهم واعتقاداتهم وانتماءاتهم الفكرية؟

•• لا يمكن أن نخدع أنفسنا بفكرة الأمل في مستقبل مختلف للسوريين، من دون عمل حقيقي ومبدع على أرض الحاضر. فنهاية حكم الطاغية لا تعني أبداً أن المهمة انتهت، وأن المحرومين من الحقوق والحريات والحياة الطبيعية اللائقة بالبشر نالوا أمنياتهم. المسألة ليست في إعمار المباني التي دمّرت، وإصلاح البنى التحتية، والاقتصاد والقضاء الذي يفصل بين السوريين، وحسب، فثمة خراب كبير كشفته بجلاء الشهور الأولى التي أعقبت نهاية حكم الأسد، ولا بد من وضع اليد أولاً على هذا الخراب، إنها تلك الشروخ العميقة المصموت عنها في زمن القمع، شروخ في الشخصية تسبّبت بها جروح وآلام ظاهرة وأخرى دفينة، بفعل عقود القمع والطغيان والحرمان والتمييز. ولو ضربنا صفحاً عن السلوك الانتهازي الجماعي السوري (وكان سلوكاً يومياً من باب حفظ النوع)، وتركنا أمر قراءته لسياق آخر، فإن واحدة من الأمراض الكبرى التي تضرب الشخصية السورية على اختلاف أنماطها ومرجعياتها، تتمثل، في أسوأ تجلياتها، في «حوار الطرشان» كما يتجلى ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، فالأنا الجريحة تارة تظهر في انغلاقها المريع على ذاتها الجريحة، وتارة أخرى مندغمة وضائعة في قطيعية لا تقبل للأنا المفردة أن تكون لها تصوراتها المستقلة (من أنت حتى تفهم أكثر من الجميع؟) ولكن من هم الجميع: إنها الجماعة التي انساقت قطيعياً مع الفكرة الغالبة، التيار الجارف للسلطة. لا مكان للاعتراض في عرف الأنا القطيعية، فالاعتراض خروج على الجماعة، وبالتالي لا رأي مستقلاً، ولا مكان للآخر في اعتبارات الأنا القطيعية واعتقاداتها، وتطلعاتها، التي لم تصغها أو تبلورها بنفسها، ولكنها انساقت إليها. والبائس في المسألة أن هذه الأنا تجد نفسها بفعل عظمة القطيع كاملة مكتملة ومكتفية بكمالها المفترض، فهي أنا عارفة، أنا حازت على المعرفة في كل شيء، ما دامت جزءاً من تعاظم القطيع.. وهي تستطيع أن تفتي في كل شيء. وليس بها حاجة بالتالي إلى أنا تميّز نفسها كآخر تحاوره وتمتحن اختلافها باختلافه، وتغتني به. والأنا القطيعية صماء فرأسها يضج بالشعارات والمسلمات التي ينتجها الشعار، ولا وقت لديها للتفكير، وهي في أفضل حالات التواصل معها تظنها تستمع إلى ما يصدر عن آخر لكن كلماته لا تصل إلى وعيها إلا أصواتاً مبهمة. سأردد مع من ردد قبلي وربما من سيردد من بعدي من الشعراء والكتاب المنفيين: «كنت أعرف أهلي، كنت أعرفهم، من عيونهم الفائضة بالحب، بالحنان والطيبة التي طالما ميّزت لهفتهم نحو الآخر. أما الآن فأنا لا أرى ما كنت أرى. لم يعد لعيونهم ذلك البريق الخلاب، سرقت عقود الطغيان سحناتهم الجميلة، وقتلت مع من قتلت من أبنائهم أجمل ما فيهم، وأكاد أقول إنها تركتهم حطاماً. لم أعد أعرفهم، لم أعد أعرف من تركت قبل نصف قرن وحملت معي خصالهم الجميلة. لقد تغيّرت طباعهم، وتغيّرت أمزجتهم. لم يعد فيهم ذلك الحنان، وتلك الطيبة والغيرية التي طبعت نفوسهم. باتوا قساة مستريبين ببعضهم البعض، وغير قادرين على الحب الذي طالما كانوا أهله».

• ما تفسيرك لهذا الإقبال اللافت الذي يلقاه شعرك من قبل المترجمين الأوروبين خصوصاً، وما مدى رضاك عن ترجمة أشعارك؟

•• مرّتْ ترجمة أشعاري إلى لغات أخرى بمراحل عدة؛ تميّزت الأخيرة منها بحرفية عالية، ومن قبل دور نشر كبرى كدار «أكت/سود في فرنسا، وموندادوري في إيطاليا». الأسبقية كانت للترجمات الفرنسية، وهي، على الأرجح، التي نبهت مترجمين من لغات أخرى إلى شعري، وفتحت الباب لأعمالي لتترجم وتنشر بأكثر من لغة. والواقع أن مراجعات نقدية مميّزة لعبت دورها في ذلك، عندما لم تكتفِ بالترحيب بالترجمة، بل ونفذت إلى جوهر الشعر، وخصوصياته من خلال وقوفها النقدي على ما تحمله القصيدة من مقترحات جمالية ورسائل فكرية رأت هذه القراءات أنها جديرة بالاهتمام، وذلك، على الأرجح، انطلاقاً من انفتاح قصيدتي المكتوبة بالعربية على مصادر ثقافية متعددة وإرث من التجارب الحضارية للضفة الشرقية للمتوسط، من منظور يتجاوز التقوقع القومي للغة العربية، إلى إرث (هيلنستي) مهمل ومتروك، رغم أنه إرث ترك أثره المبكر على الثقافة العربية، منذ مطلع العصر الأموي، خصوصاً في العصر العباسي، مع ازدهار حركة الترجمة عن السريانية واليونانية، ونسج نفسه في نصوص أدبية نثرية كبرى في الفلسفة والمنطق والحكمة والسياسة، والرسائل والتأريخ، وتدبير شؤون الحكم، وحتى في الشعر. يمكن تلمس بعض آثار هذا التفاعل في استشهادات المؤلفين العرب القدامى؛ قصيدتي كسرت الحواجز الزمنية والجغرافية، مرتين، مرة في ما نهلته من الإرث الهيلينيستي في سورية وشرق المتوسط، وأخرى في انفتاحها على الشعريات الأخرى، انطلاقاً من فرصة الإقامة في الغرب. وفي الخلاصة، أشعر أنني مدين للظروف التي مكنتني من ذلك، رغم ألم العيش بعيداً عن مسقط الرأس.

• بحكم إقامتك في بريطانيا لأربعة عقود، ما الذي يمكن أن تلفت نظر الشعراء العرب إليه، خصوصاً الذين بدؤوا كتابة الشعر مع الألفية الثانية؟

•• سأجيب عن هذا السؤال بشرط أن لا يطالبني السؤال بإجابة تصورني حكيماً، فالشاعر آخر شخص يمكن أن يقدّم نصحاً. أظن أنه آن الأوان لأن يضجر الشاعر العربي من تلك الموضوعات والصياغات والتراكيب المفعمة بالثقة، واليقين الجمالي، والتي استهلكتها قصيدة النثر العربية، وورثها شعراء الألفية الجديدة عن الشعراء الذين برزوا في الربع الأخير من القرن العشرين. ولأعد إلى الوراء قليلاً، لأقول إنني أخشى أن تجارب شعرية عربية كنا نعتد بريادتها، وأخرى تناكفت معها وتجاوزتها بإبداعاتها الجديدة الفاتنة، وطبعت القصيدة العربية على مدار العقود الثلاثة المنصرمة بأسئلتها القلقة وتطلعات شاعرها نحو شيء جديد، مبتكر ومختلف عن كل ما سبق في الشعر، قد ترهلت ووصلت أخيراً إلى طرق مسدودة. فجيل الريادة الثالثة للقصيدة العربية تحولت «قصيدته» لدى الشعراء اللاحقين عليه إلى نموذج. باتت القصيدة قالباً أشبه بعمود لا مرئي، نظير العمود الذي تمرد عليه السياب والملائكة والبياتي. فـ«الفورم» الذي جلبته «قصيدة التفعيلة» المسماة ظلماً بالحرة، والذي تمرد عليه الشعراء الذين أطلقوا على قصيدتهم اسم «قصيدة النثر» ظلماً أيضاً، وصولاً إلى الثورة الثالثة التي جدد شعراؤها شباب القصيدة، عندما قدموا اقتراحات جمالية جديدة أتاحت سبلاً مختلفة لإبداع القصيدة أكثر حرية وقدرة على المغامرة مع اللغة من ذي قبل، فإذا بالشعراء اللاحقين، الذين شغفوا بهذا الجديد، يأنسون إلى هذا المنجز، وبدلاً من الخروج عليه إلى جديد جمالي أجدّ أخذوا يكتفون به. والنتيجة أن هذه الطبعة الأخيرة من «قصيدة النثر» وصلت إلى حال من الركود الجمالي والتعبيري، والبنائي تحولت معه إلى نموذج وله قالب، الكثرة تستعمل القالب، ليس فقط في ما يتعلق ببنية القصيدة وهندستها، ولكن حتى في النبرة والموضوعات والمنظور، بل والقاموس اللغوي. والندرة تتجنبه. لا بدَّ، إذن، من كَسْرِ القالب، بتجاوز فكرة النموذج، ويكون للشاعر قاموسه اللغوي ومن خلاله يصوغ علاقته باللغة، وموضوعاته ومواقفه وتطلعاته الشعرية التي تحمل بصمته الشخصية المائزة.