في تجربة درامية جديدة، يراهن الفنان المصري عمرو يوسف على مسلسل «180» للعودة إلى منافسات موسم دراما رمضان 2027، من خلال قصة تقترب من عالم رجال الدفاع المدني، وترصد طبيعة عملهم والمخاطر التي يواجهونها أثناء إنقاذ الأرواح.

وشوَّق عمرو يوسف جمهوره للمسلسل عبر منشور على حسابه الرسمي في «إنستغرام» كشف خلاله جانبًا من طبيعة الأحداث، قائلًا: «لما الكل بيهرب وبيجري من النار، دول بيدخلوا».

وأضاف: «انتظروا مسلسل جديد هنحط فيه كل مجهودنا، ودعواتكم معانا»، معربًا عن حماسه للعودة إلى الدراما من خلال هذه التجربة.

تجربة درامية من قلب المهنة

ويراهن العمل على أجواء تجمع بين الأكشن والإثارة والدراما الإنسانية، من خلال شخصيات تقتحم مناطق الخطر لإنقاذ الأرواح، في وقت يسعى فيه الجميع إلى الابتعاد عنها.

استعدادات للتصوير

ويواصل صناع «180» حاليًا التحضيرات الخاصة بالمسلسل، بالتزامن مع استكمال ترشيح باقي أبطال العمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة القليلة القادمة.

وتعود فكرة المسلسل إلى المنتج كريم أبو ذكري، بينما يتولى محمد حجاب كتابة السيناريو، في حين يخوض أحمد ماجد المصري أولى تجاربه في الإخراج من خلال العمل.

آخر أعمال عمرو يوسف الدرامية

ويأتي «180» بعد مسلسل «فرنساوي»، الذي كان آخر أعمال عمرو يوسف في الدراما، وشارك في بطولته جمال سليمان، وسوسن بدر، وسامي الشيخ، وأحمد فؤاد سليم، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار.