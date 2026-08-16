قضت محكمة الأسرة المصرية اليوم بانقضاء دعوى حبس الفنان أحمد عز بالتصالح، بعد سداده ما يعادل 11,400 دولار (570 ألف جنيه مصري) في الدعوى المقامة ضده من الفنانة زينة.



وسدد عز مبلغ 570 ألف جنيه مصري، يمثل قيمة أجر خادمة الفنانة زينة، في إطار النزاعات القضائية المتواصلة بين الطرفين.



رفض الالتماس



وكانت المحكمة المختصة قد قررت في 28 يوليو الماضي حجز الدعوى المقامة ضد عز بشأن أجر خادمة الفنانة زينة للنطق بالحكم بجلسة 16 أغسطس الجاري، بعد سداد المبلغ المطالب به.



وسبق أن أيدت المحكمة المختصة حكم إلزام عز بسداد أجر الخادمة بقيمة 600 دولار (30 ألف جنيه مصري) بعدما رفضت الالتماس المقدم منه على الحكم.



نزاع قضائي



وبدأت المشكلة بين أحمد عز وزينة عام 2014 بنزاع قضائي حول زواج عرفي وإثبات نسب توأميها (عزالدين وزين الدين)، وتطور الأمر إلى ساحات المحاكم سنوات طويلة.



وحصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز في 2017.