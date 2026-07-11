يدخل كل من الفنان المصري أحمد السقا والفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مغامرة سينمائية جديدة عبر فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي يقدمان من خلاله تجربة مختلفة، تمهيداً لاستقباله في دور العرض السينمائي يوم 22 يوليو الجاري. وكشف البرومو التشويقي جانبًا من أحداث الفيلم، التي تدور في إطار مليء بالمطاردات والمواقف الكوميدية والمفاجآت. ويتضمن ظهورًا مميزًا للفنان المصري كريم فهمي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ما يزيد من حماس الجمهور قبل عرضه. ويعيد الفيلم التعاون السينمائي بين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بعد سنوات، بمشاركة الفنانة لبلبة ونخبة من الفنانين، في عمل يراهن على توليفة تجمع بين الأكشن والكوميديا. ويجمع الفيلم نخبة من الفنانين، يتقدمهم أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، إلى جانب لبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. ويحمل العمل توقيع الكاتب شريف الليثي، بينما يتولى إخراجه معتز التوني. تجسد ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث الفيلم شخصية امرأة قوية تدخل حياة بطل العمل بشكل مفاجئ، لتنطلق بينهما مغامرات تجمع بين الكوميديا والإثارة. في المقابل، يقدم أحمد السقا شخصية مذيع متخصص في تقديم النصائح العاطفية، قبل أن تتغير حياته تمامًا بسبب سلسلة من المواقف والأحداث غير المتوقعة. وفي سياق آخر، يواصل أحمد السقا التحضير لفيلمه الجديد «هيروشيما»، الذي ينتمي إلى نوعية أفلام التشويق والإثارة ويجمعه بمجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: مي عمر، وباسم سمرة، وشيرين رضا، وحنان مطاوع. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.