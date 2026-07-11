يستعد الفنان المصري محمد رمضان للقاء جمهوره في الساحل الشمالي، من خلال حفل غنائي يحييه يوم 14 أغسطس القادم، ضمن برنامج مهرجان «بورتو جولف الصيفي» بمدينة العلمين الجديدة، ومن المتوقع حضور جماهيري صخم.

ويعكف رمضان حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحفل، الذي يجمع بين الغناء والعروض المسرحية المصاحبة، إلى جانب تقديم مجموعة من أعماله التي ارتبط بها الجمهور، في عرض صمم ليواكب الأجواء الصيفية ويقدم تجربة ترفيهية متكاملة.



إقبال على الحجز

وبدأت الشركة المنظمة في استقبال طلبات حجز التذاكر عبر المنصة الرسمية للمهرجان، بعد الإعلان عن تفاصيل الحفل، وسط مؤشرات على تزايد الإقبال من الجمهور، الذي يترقب حفل محمد رمضان.



أحدث أعماله

وبالتزامن مع نشاطه الغنائي، يواصل محمد رمضان التحضير لعودته إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد ينتظر عرضه في موسم رمضان 2027، ليسجل به حضوره في الدراما بعد ابتعاد استمر أربعة مواسم رمضانية متتالية.

ويجمع العمل رمضان بالمخرج بيتر ميمي في تعاون جديد، بينما تجرى حالياً مفاوضات مع مؤلف آخر لتولي كتابة السيناريو عقب اعتذار الكاتب أحمد مراد عن استكمال المشروع، ويتولى المنتج صادق الصباح إنتاج المسلسل، على أن يعرض عبر شاشة MBC مصر.