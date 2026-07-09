كشف الفنان المصري ماجد المصري عن آخر تطورات حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها في عينه اليسرى، مؤكدًا أنه سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، داعيًا جمهوره إلى الدعاء له بالشفاء.

تفاصيل حالته الصحية

وأوضح المصري، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بنزيف وقطع في شبكية العين، لافتًا إلى أن تلك المرة الثانية بعد أن أصيب منذ عدة أشهر في عينه اليمنى، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي.

وأشار إلى أنه يلتزم حاليًا بفترة راحة كاملة وفقًا لتوصيات الأطباء، على أمل التعافي سريعًا والعودة إلى ممارسة نشاطه بشكل طبيعي.

أحدث أعماله

وفي سياق آخر، ومشاركاً أحمد حلمي، أنهيا تصوير أحدث أفلامهما السينمائية بعنوان «حدوتة»، تمهيدًا لبدء مرحلة ما بعد الإنتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض.

ويضم العمل نخبة من الفنانين، من بينهم رحمة أحمد ومحمد عبدالعظيم، إلى جانب عدد من الوجوه الأخرى، وهو من تأليف أحمد عبدالرحمن، وإخراج مازن أشرف.

آخر أعماله الدرامية

وكان آخر أعمال ماجد المصري الدرامية مسلسل «أولاد الراعي»، الذي جمعه بكل من أحمد عيد، خالد الصاوي، فادية عبدالغني، نيرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، محمد عز، إنجي كيوان، إيناس كامل وآخرون.