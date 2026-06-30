كشف المطرب المصري محمد محسن عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة هبة مجدي، مؤكداً أنها تخوض المرحلة الأخيرة من رحلة علاجها بعد إصابتها بمرض السرطان، معرباً عن امتنانه لكل من ساندها وحرص على الدعاء لها.

المرحلة الأخيرة من رحلة العلاج

وأكد محسن، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، أن الأسرة اختارت التكتم على الأزمة الصحية طوال الأشهر الماضية، والانشغال برحلة العلاج بعيدًا عن الأضواء، موضحًا أن هبة مجدي وصلت إلى المرحلة الأخيرة من العلاج، وستتحدث عن تفاصيل تجربة مرضها بنفسها عندما تصبح مستعدة لذلك.

مستجدات حالتها

وأكد أن الحالة الصحية لزوجته مستقرة حالياً، ومطالباً جمهورها بمواصلة الدعاء حتى تنتهي من المرحلة الأخيرة من العلاج وتتماثل للشفاء الكامل.

مناشدة للإعلام

كما وجه محمد محسن رسالة إلى وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعا خلالها إلى احترام خصوصيتها، وعدم تداول التكهنات أو نشر معلومات غير مؤكدة بشأن طبيعة مرضها، مؤكداً أن الأسرة تفضل الاحتفاظ بهذه التفاصيل في الوقت الراهن، داعياً الله أن يمن عليها وعلى جميع المرضى بالشفاء العاجل.

دعم النجوم

تلقى إعلان إصابة الفنانة هبة مجدي تفاعلاً واسعًا من الوسط الفني، إذ سارع عدد من النجوم، بينهم حمادة هلال، مي كساب، ومي عمر وآخرون، إلى توجيه رسائل دعم ومساندة لها، متمنين لها الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.