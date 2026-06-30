فاجأ المطرب السعودي الشاب عايض متابعيه برسالة مقتضبة حملت إيحاءً بنيته الابتعاد واعتزاله الحضور على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول ما يمر به في الفترة الحالية.

التلميح بالاعتزال

ونشر عايض عبر حسابه على «سناب شات» رسالة قال فيها: «باقي لي نقطة وأترك السوشيال ميديا بكبرها، لأن اللي قاعد يصير موب طبيعي، الصدق يكفي»، دون أن يوضح الملابسات أو يكشف عن المقصود بكلامه.

تفاعل واسع وقلق بين الجمهور

وأشعلت رسالة عايض حالة من القلق بين جمهوره، حيث اعتبرها كثيرون تلميحًا إلى اعتزال السوشيال ميديا، مطالبين إياه بالتراجع عن الفكرة، فيما تساءل آخرون عما إذا كانت هناك ضغوط أو مواقف دفعته إلى التفكير في الابتعاد.

الغموض مستمر

ورغم التفاعل الكبير مع رسالته، لم يصدر عايض يوسف أي توضيح إضافي بشأن تصريحاته، ليبقى مصير حساباته على مواقع التواصل محل تكهنات، وسط انتظار جمهوره لمعرفة حقيقة موقفه من الاستمرار أو الابتعاد عن العالم الرقمي.

نجاحات سابقة

وعلى الصعيد الفني، يواصل عايض حضوره على الساحة الغنائية بعدما طرح في مايو 2026 أغنيته المنفردة «صديت متعمد»، والتي لاقت رواجًا واسعًا عبر المنصات الرقمية، محققة تفاعلًا كبيرًا من جمهوره منذ لحظة إصدارها.