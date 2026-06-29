خرجت الفنانة السورية كندة علوش عن صمتها لترد على سلسلة من الشائعات التي طالت حياتها الخاصة، مؤكدة أن علاقتها بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف مستقرة، نافية ما تردد عن وجود خلافات أو انفصال لا يتجاوز كونه اجتهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعات لا تشغلها

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية أن ابتعادها في فترات سابقة عن مرافقة زوجها في المناسبات الفنية كان وراء انتشار تلك الشائعات، لافتة إلى أنها اعتادت تجاهلها وعدم منحها أي اهتمام.

كما أشارت إلى أن حضورها الأخير حفل «JOY AWARDS» كان الأول بالنسبة لها، مؤكدة أنها لا تهتم كثيراً بالظهور أمام الكاميرات أو السجادة الحمراء.

رسالة دعم لأسماء جلال

ونفت كندة وجود أي خلاف مع الفنانة أسماء جلال بسبب تعاونها مع عمرو يوسف في فيلم «السلم والثعبان 2»، مؤكدة أنها تثق بزوجها بشكل كامل وتتمنى دائماً أن يشارك أعماله مع ممثلات موهوبات، مشيدة بأداء أسماء وموهبتها.

تعليق على لقطة «الريد كاربت»

كما علقت على الجدل الذي أثير حول ظهورها مع عمرو يوسف في العرض الخاص للفيلم، مؤكدة أن اللقطة التي اعتبرها البعض محاولة منها لسحبه كانت تصرفاً عفوياً أثناء تنفيذ تعليمات المصورين لتنظيم الوقوف والتقاط الصور ولا تحمل أي دلالات أخرى.

أعمال منتظرة

وتنتظر كندة علوش عرض أحدث أعمالها الدرامية «ابن النصابة»، الذي يشارك في بطولته كل من انتصار، وياسمينا العبد، وحمزة دياب، ومعتز هشام، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج أحمد عبدالوهاب.