تعرض الفنان السوري هادي أسود لحادثة سير مروعة مفاجئة خلال جولته الفنية في كندا، أثناء انتقاله لإحياء حفل غنائي، ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوص الطبية اللازمة.



حادثة مفاجئة

وشارك هادي عبر حسابه على «إنستغرام» صورة لسيارته التي بدت متضررة بشكل واضح عقب الحادثة، وهو ما دفع متابعيه إلى تداولها على نطاق واسع، متمنين له الشفاء والعودة سريعًا إلى نشاطه الفني.



إصابات ومتابعة طبية

وأفادت المعلومات المتداولة بأن الحادثة أسفرت عن إصابته بكدمات وإصابات طفيفة في أماكن متفرقة من جسده، حيث خضع للرعاية الطبية داخل أحد مستشفيات مدينة أوتاوا، وبقي تحت إشراف الأطباء عدة ساعات للاطمئنان على استقرار حالته.

وبعد انتهاء الفحوص، غادر هادي أسود المستشفى، إلا أن الفريق الطبي أوصاه بالتوقف عن أي نشاط خلال الفترة الحالية والالتزام بالراحة حتى يكتمل تعافيه.



وقف الحفلات

وعلى إثر ذلك، قرر الفنان وقف جميع حفلاته والتزاماته الفنية المقررة في كندا، تنفيذًا لتعليمات الأطباء على أن يتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد الجديدة بعد تحسن حالته الصحية.