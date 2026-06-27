كشفت الفنانة الأردنية صبا مبارك العديد من المفاجآت التي تخص حياتها الشخصية متحدثة للمرة الأولى عن معاناتها منذ سنوات الصغر مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مؤكدة أن حالتها أثرت على سلوكها داخل المنزل والمدرسة.

وقالت صبا مبارك خلال لقاء تلفزيوني إنها تعرضت خلال سنوات الدراسة لنوبات تشنج دفعت الأطباء إلى وصف أدوية مهدئة لها، إلا أن والدتها فضلت عدم الاستمرار في هذا العلاج.



تشخيص جديد

وأوضحت أن فرط الحركة تراجع مع مرور السنوات، إلا أنها واجهت لاحقًا مشكلات في التركيز، قبل أن يشخصها الأطباء بالاكتئاب، وهو ما انعكس على حالتها النفسية وجعلها أكثر ميلًا للعزلة والتأثر بالأصوات المرتفعة.



الدعم النفسي

وأكدت صبا مبارك أن العلاج الدوائي لم يكن كافيًا بمفرده، مشددة على أهمية المتابعة النفسية إلى جانب العلاج، ومشيرة إلى أن ممارسة الأنشطة التي تحبها ساعدتها على تحسين تركيزها واستعادة توازنها.



نهاية غير مرضية

وتطرقت صبا إلى النجاح الذي حققه مسلسل «ورد على فل وياسمين»، مؤكدة أنها لم تكن راضية عن نهاية العمل، إذ كانت تتمنى أن تحمل الأحداث ختامًا أكثر تفاؤلًا أو نهاية مفتوحة تمنح الشخصيات فرصة للأمل، لكنها فضلت في النهاية احترام رؤية صناع العمل.