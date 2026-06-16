انطلق تصوير المشاهد الأولى لفيلم (باسط للعضلات) بمشاركة الفنانين خالد الصاوي وأحمد مالك وعدد من نجوم العمل، وذلك تحت إشراف المخرج خالد منصور وتأليف محمد الحسيني، استعدادًا للعرض في الفترة المقبلة.

تجربة سينمائية مختلفة

ويأتي الفيلم ضمن موجة من الأعمال السينمائية الحديثة التي تعتمد على تقديم أفكار مختلفة وتجارب بصرية جديدة عبر دمج أسماء بارزة في التمثيل مع عناصر فنية متنوعة خلف الكواليس؛ بهدف تقديم تجربة أقرب إلى الجمهور وأكثر تنوعًا.

تعاون فني أول

كما يشهد العمل التعاون الأول بين أحمد مالك وميشيل ميلاد على الشاشة السينمائية، وهو ما يضيف حالة من الاهتمام حول الثنائي الجديد، في ظل ما يتمتع به كل منهما من حضور فني لافت.

استمرار التصوير

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهده في الوقت الحالي، بالتوازي مع استكمال التعاقدات مع عدد من ضيوف الشرف، على أن يتم الإعلان عن موعد العرض النهائي لاحقًا بعد الانتهاء من مراحل الإنتاج المختلفة.

آخر أعماله

شهدت دور العرض سابقاً طرح فيلم (إيجي بست) الذي يشارك في بطولته أحمد مالك إلى جانب سلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أول ظهور له بالتمثيل، بالإضافة إلى محمد عبده وحنان يوسف وأحمد حسني، ويأتي العمل بتوقيع تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم.