فاجأ الفنان علي الحجار جمهوره بالحديث عن تجربة شخصية لافتة جمعته بمحتوى الطبيب الراحل ضياء العوضي، كاشفًا عن التأثير الإيجابي الذي انعكس على حالته الصحية بعد التزامه بنظامه لفترة طويلة.

الالتزام بنظام العوضي وتأثيره

وأوضح الحجار خلال حضور عزاء الراحل، أنه اتبع النظام الذي كان يقدمه العوضي عبر مقاطع الفيديو لمدة قاربت 11 شهرًا، مؤكدًا أن هذا الالتزام ساهم بشكل واضح في تحسن صحته، خصوصًا بعد معاناته من آلام في العمود الفقري وارتجاع المريء، حيث تراجعت هذه الأعراض تدريجيًا حتى كادت تختفي.

تأثير يتجاوز اللقاء المباشر

وأشار إلى أنه لم تجمعه علاقة مباشرة بالراحل خلال تلك الفترة، لكنه كان يعتمد على الإرشادات التي كان ينشرها عبر منصاته، لافتًا إلى أن تأثيره لم يقتصر على من عرفوه عن قرب، بل امتد إلى عدد كبير من المتابعين الذين استفادوا من محتواه.

واختتم الحجار حديثه بالدعاء للراحل بالرحمة، معبرًا عن تقديره الكبير لما تركه من أثر طيب في حياته وحياة الآخرين.

الوفاة في الإمارات

و كان الدكتور ضياء العوضي توفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سبب الوفاة

وفي تطور حاسم وضع حدًا للتكهنات، أوضح التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية أن الوفاة نتجت عن أزمة قلبية مفاجئة، مؤكدًا خلو الواقعة من أي شبهة جنائية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القطاع القنصلي أخطر أسرة الراحل بكافة تفاصيل التقرير الطبي، مشددًا على أن الوفاة طبيعية.