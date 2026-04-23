أنهت محكمة مصرية الجدل المثار حول أزمة الفنانة المصرية بدرية طلبة، بعدما أصدرت حكمًا ببراءتها من الاتهامات التي نسبت إليها، والتي شملت إهانة الشعب المصري وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار بعد فحص الدعوى المقدمة من محامي الفنانة، والتي تضمنت اتهامات بتوجيه عبارات مسيئة خلال بث مباشر عبر منصة تيك توك، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا في حق المواطنين.

مقطع مجتزأ يشعل الجدل



وتبين في التحقيقات أن المقطع المتداول الذي أثار الأزمة لم يكن كاملًا، بل جرى تداوله بشكل مجتزأ، ما أدى إلى تفسيره بصورة مختلفة عن مضمونه الأصلي، وهو ما أسهم في تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أول تعليق



ومن جانبها، علقت بدرية طلبة على حكم براءتها في منشور عبر «فيسبوك»، وقالت: «أخيرًا ظهر الحق، الحمد لله، وشكرًا لقضاء بلدي العادل ولكل من وقف بجانبي ودعمني.. نسمع مبروك بقى»، معبرة عن سعادتها بانتهاء الأزمة وصدور القرار لصالحها.

تحرك قانوني سريع



وكانت الواقعة قد دفعت الجهات القانونية للتحرك، إلى جانب فتح نقابة المهن التمثيلية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على ملابساتها، قبل أن يحسم الأمر قضائيًا ببراءة الفنانة من كافة التهم المنسوبة إليها.