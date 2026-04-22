أعلن الفنان المصري محمد إمام موعد طرح فيلمه السينمائي الجديد «صقر وكناريا»، المقرر عرضه في دور السينما بمصر وعدد من الدول العربية خلال شهر يوليو القادم، ضمن موسم أفلام الصيف.

وكشف إمام، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أن تصوير فيلم «صقر وكناريا» انتهى مطلع عام 2026، معربًا عن ترقبه لوصول العمل إلى الجمهور، وأمله في أن يحقق صدى إيجابيًا عند طرحه في دور العرض، خصوصا مع حالة الانتظار التي يثيرها المشروع لدى متابعيه.

مرحلة فنية جديدة

وفي سياق متصل، أشار محمد إمام إلى استعداده لخوض مرحلة فنية جديدة خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن جدول أعماله سيشهد تنوعًا في المشروعات، متمنياً أن تنال مشاريعه استحسان الجمهور.

كما دعا محمد إمام جمهوره لمتابعة فيلم «صقر وكناريا» فور انطلاقه في السينمات، وسط توقعات بتحقيقه حضورًا قويًا في شباك التذاكر خلال موسم الصيف.

أبطال وصناع العمل وقصته

يأتي في بطولة فيلم صقر وكناريا إلى جانب النجمين محمد إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، وخالد الصاوي، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله.

ويجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا في إطار درامي متنوع يعتمد على تشابك العلاقات الإنسانية مع الأحداث السريعة بجانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل.

آخر أعماله الدرامية

وعلى الصعيد، تألق محمد إمام في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته في مسلسل «الكينج» بنحو 30 حلقة، وشاركه في البطولة كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، كمال أبو رية، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، انتصار، مصطفى خاطر، بسنت شوقي، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.