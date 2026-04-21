بعد رحيل الفنانة الكويتية حياة الفهد، فجر اليوم (الثلاثاء)، أعلنت الصفحة الرسمية لمؤسسة الفنانة موعد ومكان تشييع الجنازة والعزاء.

فمن المقرر تشييع الجثمان اليوم عقب صلاة العصر في مقبرة الصليبيخات، على أن يقتصر عزاء الرجال على المقبرة فقط، وعزاء النساء يبدأ غداً (الأربعاء) لمدة 3 أيام.

بيان النعي

وأعربت المؤسسة، في بيان رسمي، عن بالغ حزنها لرحيل الفنانة القديرة حياة الفهد، مؤكدة أنها كانت من أبرز رموز الفن في الخليج، وقدّمت أعمالاً مؤثرة تركت بصمة واضحة في وجدان المشاهد العربي.

يمثّل رحيل حياة الفهد خسارة كبيرة للساحة الفنية، لما كان لها من دور بارز في تطوير الدراما الخليجية وترسيخ حضورها عربياً.

مسيرة ممتدة لعقود

بدأت مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، متحدية صعوبات كبيرة واجهت عمل المرأة آنذاك، لتنجح في فرض اسمها واحدةً من أهم نجمات الفن في الخليج والعالم العربي.

أعمال وشراكات بارزة

قدّمت خلال مسيرتها، التي امتدت لأكثر من 6 عقود، أعمالاً متنوعة بين المسرح والتلفزيون والسينما، وشاركت كبار النجوم، من بينهم غانم الصالح وعبدالحسين عبدالرضا.

ثنائية لا تنسى

كما شكلت ثنائياً فنياً مميزاً مع سعاد عبدالله، وقدّمتا معاً أعمالاً خالدة، من أبرزها «خالتي قماشة» و«رقية وسبيكة» و«على الدنيا السلام».