كشف مطرب المهرجانات المصري مسلم انتهاء خلافاته مع نقابة المهن الموسيقية المصرية، معلنًا عودته لممارسة نشاطه الفني بصورة طبيعية بعد تجاوز الأزمة.

رسالة عبر إنستغرام

وحرص على طمأنة جمهوره من خلال حسابه على «إنستغرام»، حيث عبر عن سعادته بالعودة وأكد أن الفترة القادمة ستحمل له خطوات جديدة.

استعداد للحفلات

وأشار مسلم إلى استعداده للوقوف مجددًا أمام جمهوره، لافتًا إلى قرب إحياء أولى حفلاته بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

منعه من الغناء

وفي شهر مارس الماضي، أعلن مسلم نهاية خلافه مع أحد المنتجين، بعد نزاع استمر نحو خمس سنوات ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، وشهد تصعيدًا قانونيًا متبادلًا بين الطرفين، قبل أن يحسم أخيرا لصالحه.

حسم النزاع

وأوضح مسلم، من خلال حسابه على «إنستغرام»، أنه لا يميل للحديث عن أزماته الشخصية، لكنه قرر هذه المرة مشاركة متابعيه خبر انتهاء القضية، مؤكدًا تحقيقه انتصارًا قانونيًا أنهى هذا الخلاف الذي دام سنوات.

أحدث أغاني مسلم

وكان مسلم طرح سابقاً أغنيته «قلبي اللي مابيهداش» وتعد الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من ألحانه وتوزيع إسلام شوقي.