نفت الفنانة المصرية نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الفنان المصري هاني شاكر، مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأن حالته الصحية مستقرة ويخضع لمتابعة طبية مع تحسن تدريجي.

زيارة للاطمئنان

وأوضحت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في بيان رسمي أنها حرصت على زيارة هاني شاكر للاطمئنان عليه برفقة نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مؤكدة أن حالته الصحية مطمئنة ولا صحة للشائعات المتداولة.



02

تحذير من الشائعات

وشددت نادية مصطفى على ضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل تلك الأنباء، لما تسببه من قلق لجمهور الفنان وأسرته، معربة عن استيائها من تكرار الشائعات التي تطال عددًا من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رسالة للجمهور

كما دعت الفنانة مستخدمي السوشيال ميديا إلى عدم الانسياق وراء تلك الأنباء غير الموثوقة، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات.



03

دعاء بالشفاء

وفي ختام حديثها، طالبت الجمهور ومحبي هاني شاكر بالدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية أن يتجاوز هذه الوعكة الصحية ويعود قريبًا إلى نشاطه الفني وجمهوره.