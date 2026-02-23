تحت شعار «قافية لا تنطفئ»، وفي ليلةٍ استثنائية امتزج فيها عبق الماضي بشموخ الحاضر، أقامت سفارة جمعية الأدب المهنية بصبيا، أمسية ثقافية بمناسبة الاحتفاء بيوم التأسيس السعودي، أدارها الدكتور إبراهيم الهجري، وحل ضيفها الأديب الحسين الحازمي، الذي أخذ الحضور إلى رحلة شعرية مع لمحات تاريخية بأسلوب أدبي رفيع. ربط الحازمي بين الجذور التاريخية الراسخة وبين الهوية الوطنية المعاصرة، مستشهداً بنصوص شعرية وقصص تاريخية جسّدت تضحيات وبطولات الأجيال السابقة.

شهدت الأمسية حضوراً لافتاً من المثقفين، والأدباء، والمهتمين بالشأن الثقافي من مختلف محافظات المنطقة. وقد أثرت المداخلات النوعية جمالاً على الفعالية، إذ أكد الحضور ​أهمية هذه الفعاليات في تعزيز قيم الاعتزاز بالجذور الوطنية، و​دور الأدب في توثيق الحراك التاريخي السعودي، و​ضرورة ربط الأجيال الناشئة بتاريخهم العظيم عبر منصات رصينة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات سفراء جمعية الأدب المهنية في صبيا، لتنشيط الحراك الثقافي في المحافظة، وتقديم محتوى يليق بعظمة تاريخ المملكة وتطلعات مستقبلها، وفق رؤية 2030.