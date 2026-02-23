محمد عبده يقلص ظهوره حتى إشعار آخر

أعلن مكتب الفنان محمد عبده أن «فنان العرب» قرر خلال الفترة المقبلة تقنين مشاركاته الغنائية وإعادة تنظيم جدول حفلاته بما يتناسب مع ظروفه الخاصة وفي إطار محدود، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حضوره في المناسبات الوطنية سيظل ثابتًا ومتقدمًا على غيره من الالتزامات الفنية.

وأوضح المكتب في منشور عبر حسابه الرسمي، وقّعه مدير المكتب نجله بدر محمد عبده، أن الفنان سيحرص على التوازن بين نشاطه الفني واعتباراته الشخصية، بما يضمن استمرارية عطائه دون الإخلال بصحته أو التزاماته الأسرية، في خطوة تعكس حرصه على إدارة مسيرته الممتدة بعناية ومسؤولية.

وشدد المكتب على أن المناسبات الوطنية ستبقى في مقدمة أولويات الفنان، تقديرًا لمكانة الوطن وقيادته، ووفاءً لجمهوره الذي اعتاد حضوره في المحطات الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن مشاركاته في هذه المناسبات تأتي انطلاقًا من شعوره بالمسؤولية والاعتزاز، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.

ويأتي هذا التوضيح في سياق حرص إدارة أعمال الفنان على إطلاع الجمهور والجهات المنظمة على توجهاته المقبلة، بما يعكس شفافية في الطرح واحترامًا للتنظيم المهني، ويؤكد في الوقت نفسه أن ارتباط محمد عبده بالمناسبات الوطنية يظل خيارًا ثابتًا لا يتغير.