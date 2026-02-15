يستعد الزميل الإعلامي علي العلياني للظهور مجدداً في شهر رمضان من خلال الموسم الثاني لبرنامج «مسرح الحياة» عبر «تلفزيون الراي»، ومنصة «ROD»، في امتداد لحضور مهني ارتبط فيه بالبرامج الحوارية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بعد أن قدّم في مواسم رمضانية سابقة تجارب متعددة شكّلت ملامح حضوره الإعلامي المتدرّج.

ويأتي «مسرح الحياة» بوصفه برنامجاً حوارياً يمزج بين القضايا الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية، ويستهدف جمهوراً خليجياً وعربياً واسعاً، مع استضافة شخصيات مؤثرة خلال حلقات الشهر الكريم، في استمرار لتوجّه العلياني نحو البرامج القائمة على الحوار المباشر والسرد الشخصي للتجارب الإنسانية.

ويمثّل هذا الحضور امتداداً لتجارب رمضانية سابقة قدّمها العلياني، من بينها برنامج «مجموعة إنسان» على شاشة MBC، الذي استضاف شخصيات بارزة وكشف جوانب مختلفة من حياتهم، وبرنامج «مراحل»، الذي عُرض في رمضان عبر قناة SBC معتمداً على حوار تفصيلي متعدد المراحل يتوّج بتبرعات مالية لأغراض إنسانية، إضافة إلى تجربة «يا هلا رمضان» على «روتانا خليجية»، التي تناولت موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة ضمن إطار حواري ترفيهي.

ويعزز استمرار ظهور العلياني في الموسم الرمضاني بنمطه البرامجي الذي يقوم على الحوار بوصفه أداة رئيسية لتقديم محتوى حواري قادر على الجمع بين البعد الإنساني واتساع الجمهور في الشهر الكريم.

كما يأتي عرض «مسرح الحياة» ضمن خريطة برامجية رمضانية أوسع، تسعى إلى مواءمة البث التلفزيوني مع المنصات الرقمية الحديثة، بما يعكس تحوّلاً في طريقة الوصول إلى المشاهد وتلقي المحتوى.

ويُنتظر أن يقدّم الموسم الثاني تجربة تستند إلى البناء الحواري ذاته مع تطوير في الشكل والإيقاع، بما يجعل البرنامج حلقة جديدة ضمن سلسلة الحضور الرمضاني المتكرر للعلياني، الذي تشكّلت صورته المهنية عبر برامج تعتمد على المقابلة المباشرة واستحضار التجربة الإنسانية بوصفها محوراً للسرد التلفزيوني خلال الشهر الكريم.