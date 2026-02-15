كشفت الفنانة السورية أصالة نصري ملامح ألبومها الغنائي المرتقب باللهجة السورية، مؤكدة أن العمل بلغ مراحله النهائية ويحمل طابعًا وجدانيًا استثنائيًا يجعله تجربة مختلفة في مسيرتها الفنية، تعكس ارتباطًا عميقًا بالهوية الموسيقية والثقافية السورية.

وأوضحت، أن الألبوم يضم 14 أغنية صيغت بعناية فنية عالية، حيث ركزت على التفاصيل التعبيرية والإحساس الموسيقي ليكون العمل أكثر قربًا من وجدان الجمهور، معتبرة أن قيمته الحقيقية تكمن في روحه الخاصة لا في عدد أغانيه فقط. كما لم تستبعد تكرار التجربة مستقبلًا، رغم وصفها الحالي للألبوم بأنه مشروع فني مختلف يحمل مكانة شخصية مميزة في مسيرتها.

ويعكس هذا التوجه مرحلة نضج فني تسعى خلالها أصالة إلى إعادة تقديم صوتها ضمن سياق يرتبط بالجذور الثقافية واللغة الموسيقية السورية، بما يمنح العمل بعدًا وجدانيًا يتجاوز حدود الإنتاج الغنائي التقليدي نحو تجربة أكثر عمقًا وخصوصية.