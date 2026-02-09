أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل «يوميات رجل متزوج»، بطولة الفنان السعودي إبراهيم الحجاج، انتهاء تصوير العمل في المملكة العربية السعودية، استعداداً لعرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان المقبل لعام 2026.

كواليس احتفال نهاية التصوير

وشاركت الشركة المنتجة مقطع فيديو من كواليس احتفال صنّاع العمل بنهاية التصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي أبدى حماسه للعمل.

وأكدت الشركة في تعليقها على الفيديو أن العمل سيقدم أجواءً تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، مع وعد بتقديم عمل ممتع خلال شهر رمضان المقبل.

برومو العمل

قدم برومو العمل سابقاً مواقف كوميدية من حياة زوجين حديثي الزواج، إذ يواجه عبدالله وزوجته أروى مشكلات يومية طريفة وسط تدخل العائلة والأصدقاء، في أجواء خفيفة تناسب رمضان.

فريق العمل

ويجمع العمل إلى جانب إبراهيم الحجاج، كلّاً من آيدا القصي، فاطمة الشريف، سعيد صالح، فيصل الدوخي، نواف الشبيلي، آيدا القصي، حكيم جمعة وآخرين، والمسلسل من إخراج عبدالرحمن السلمان وآخرين.