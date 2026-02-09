أدى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم (الإثنين)، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
وضمت الحكومة الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، معمر الإرياني وزيراً للإعلام، المهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، نايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، سالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، اللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، توفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، محمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، الدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، القاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، الدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، اللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، مطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، المهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، مروان بن غانم وزيراً للمالية، الدكتورة أفراح الزوبة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، القاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، الدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، الدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، محسن العمري وزيراً للنقل، المهندس حسين العقربي وزيراً للأشغال العامة والطرق، مختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، مشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، الشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، الدكتور عبدالله أبو حورية وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، القاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، عبدالغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، عبدالرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، أحمد العولقي وزيراً للدولة، الدكتورة عهد جعسوس وزيراً للدولة لشؤون المرأة، وليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الإبارة وزيراً للدولة.
The members of the new Yemeni government took the constitutional oath today (Monday) before the President of the Presidential Leadership Council, Dr. Rashad Al-Alimi.
The government includes Dr. Sha'if Al-Zandani as Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Expatriate Affairs, Ma'mar Al-Eryani as Minister of Information, Engineer Badr Basalama as Minister of Local Administration, Nayef Al-Bakri as Minister of Youth and Sports, Salem Al-Saqtri as Minister of Agriculture, Irrigation, and Fisheries, Major General Ibrahim Haidan as Minister of Interior, Tawfiq Al-Sharjabi as Minister of Water and Environment, Mohammed Al-Ashoul as Minister of Industry and Trade, Dr. Qasim Baheeb as Minister of Public Health and Population, Judge Badr Al-Aradah as Minister of Justice, Dr. Anwar Al-Mahri as Minister of Technical Education and Vocational Training, Major General Taher Al-Aqeeli as Minister of Defense, Mutia Dhamaj as Minister of Culture and Tourism, Engineer Adnan Al-Kaf as Minister of Electricity and Energy, Marwan Bin Ghanem as Minister of Finance, Dr. Afrah Al-Zuba as Minister of Planning and International Cooperation, Salem Al-Awlaki as Minister of Civil Service and Social Insurance, Judge Ishraq Al-Maqtari as Minister of Legal Affairs, Dr. Adel Al-Abadi as Minister of Education, Dr. Shadi Basra as Minister of Communications and Information Technology, Dr. Mohammed Bamqaa as Minister of Oil and Minerals, Mohsen Al-Amri as Minister of Transport, Engineer Hussein Al-Aqrobi as Minister of Public Works and Roads, Mukhtar Al-Yafai as Minister of Social Affairs and Labor, Mashdal Ahmed as Minister of Human Rights, Sheikh Turki Al-Wad'i as Minister of Endowments and Guidance, Dr. Abdullah Abu Huriya as Minister of State for the Affairs of the House of Representatives and the Shura Council, Judge Akram Al-Amri as Minister of State, Abdulghani Jamil as Minister of State and Secretary of the Capital, Sana'a, Abdulrahman Al-Yafai as Minister of State and Governor of Aden Governorate, Ahmed Al-Awlaki as Minister of State, Dr. Ahd Jassous as Minister of State for Women's Affairs, Walid Al-Qudaimi as Minister of State, and Walid Al-Ibara as Minister of State.