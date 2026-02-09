أدى أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، اليوم (الإثنين)، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وضمت الحكومة الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، معمر الإرياني وزيراً للإعلام، المهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، نايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، سالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، اللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، توفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، محمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، الدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، القاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، الدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، اللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، مطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، المهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، مروان بن غانم وزيراً للمالية، الدكتورة أفراح الزوبة وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، القاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، الدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، الدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، محسن العمري وزيراً للنقل، المهندس حسين العقربي وزيراً للأشغال العامة والطرق، مختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، مشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، الشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، الدكتور عبدالله أبو حورية وزيرًا للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، القاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، عبدالغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، عبدالرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، أحمد العولقي وزيراً للدولة، الدكتورة عهد جعسوس وزيراً للدولة لشؤون المرأة، وليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الإبارة وزيراً للدولة.