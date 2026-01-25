قرر الفنان المصري أكرم حسني خوض منافسات موسم رمضان 2026 من خلال مسلسل إذاعي جديد يحمل عنوان «فات المعاش»، عبر محطة راديو إنرجي.

تفاصيل المسلسل الإذاعي

ويتعاون أكرم حسني في المسلسل مع المؤلفين مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج زهرة رامي، بينما جارٍ حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل، حيث تتمحور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

ومن جانبه، أكد أكرم حسني في بيان صحفيأن العمل الإذاعي يمثل تجربة خاصة ومختلفة، لما له من تأثير مباشر وقريب من الجمهور، خاصة في الموسم الرمضاني.

آخر أعماله الدرامية

ويعد مسلسل «الكابتن» كان آخر أعمال أكرم حسني الدرامية في موسم رمضان الماضي لعام 2025، وشاركه بالعمل كل من آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، محمد رضوان وآخرون، وقصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

أعماله السينمائية الجديدة

وفي نطاق السينما، ينتظر أكرم حسني استنئاف تصوير فيلمه الجديد «زوجة رجل مش مهم» خلال الفترة المقبلة، والذي يجمعه مع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني.