أثار البرومو التشويقي لمسلسل «وننسى اللي كان» بطولة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز حالة من الترقب والتشويق، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان.

قصة حب مأساوية

يكشف البرومو عن تجسيد ياسمين عبدالعزيز شخصية فنانة مشهورة تعيش قصة حب مع شاب من منطقة شعبية، تنتهي بعلاقة مأساوية تترك أثرًا نفسيًا عميقًا في حياتها، ويتجلى ذلك في أحد المشاهد المؤثرة حين تقول: «أنا محدش آذاني قدك».

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «وننسى اللي كان».

صراعات نفسية

ويشير الإعلان إلى أن بطلة العمل تمر بسلسلة من الأزمات والصراعات النفسية المعقدة، في إطار درامي مشوق.

عالم الشهرة

كما يسلط العمل الضوء على كواليس عالم الشهرة وضغوطه، باعتباره المحور الرئيسي لأحداث المسلسل.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «وننسى اللي كان».

صناع العمل

يتكون مسلسل وننسى اللي كان من 30 حلقة، ويجمع العمل ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، ومحمد لطفي، وشيرين رضا، وإدوارد، وإنجي كيوان، وإلهام وجدي، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ووائل عبدالعزيز، وليلى عز العرب، وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خبيري.

لقطات من البرومو التشويقي لمسلسل «وننسى اللي كان».

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

مسلسل «وتقابل حبيب» كان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، وشاركها فيه كريم فهمي، وخالد سليم، وصلاح عبدالله، ورشوان توفيق، وأنوشكا، ونيكول سابا، وبسنت شوقي، وندى موسى، وحنان سليمان، ومحمود ياسين جونيور، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.