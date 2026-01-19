«الفرنساوي» يعيد عمرو يوسف إلى الدراما بعد 3 سنوات غياب

تعاقد الفنان المصري عمرو يوسف على بطولة مسلسل تليفزيوني جديد يحمل اسم «الفرنساوي»، والمقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، ويتكون من 10 حلقات.

عودة عمرو يوسف للدراما

ويسجل هذا المسلسل عودة عمرو يوسف إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب استمر ثلاث سنوات، عقب تركيزه خلال الفترة الماضية على السينما.

نجاحات سينمائية متتالية

وكان حقق عمرو يوسف سابقاً نجاحًا لافتًا في شباك التذاكر، جعله يتصدر قائمة النجوم المصريين الأعلى إيرادات خلال عامي 2024 و2025، وذلك من خلال مجموعة من الأفلام التي لاقت إقبالًا جماهيريًا واسعًا، أبرزها «شقو»، «أولاد رزق 3»، «درويش» وآخرون.

آخر أعمال عمرويوسف

ويعد فيلم «السلم والثعبان 2 – لعب عيال» آخر أعمال عمرو يوسف السينمائية، والتي جمعت كلا من أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي.

كما يواصل عمرو يوسف انشغاله بعدة أعمال فنية جديدة، أبرزها فيلم «شقو 2»، إضافة إلى «موسم صيد الغزلان»، وهو عمل مستقبلي الطابع مستوحى من رواية خيال علمي فلسفية، يناقش جدلية الصراع بين العقل والإيمان.