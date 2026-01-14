كشف الفنان المصري محمد إمام صورًا جديدة رفقة الفنانة المصرية بسنت شوقي من كواليس تصوير مسلسل «الكينج» عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، وسط أجواء حماسية تسود العمل خلال فترة التصوير.

إشادة محمد إمام ببسنت شوقي

وأشاد محمد إمام بالأداء الذي تقدمه الفنانة بسنت شوقي في المسلسل، مؤكدًا أنها تظهر بشكل مختلف وقوي، وأن دورها يحمل مفاجآت درامية سيكون له تأثير واضح على مجريات الأحداث.

دور مؤثر ومفاجآت درامية

وأوضح إمام، من خلال تعليقه على الصور، أن شخصية مريم الصياد التي تجسدها بسنت شوقي ستشكل عنصرًا مهمًا في الصراع الدرامي، مشيرًا إلى أن الجمهور على موعد مع تطورات غير متوقعة بين شخصيتها ودوره ضمن أحداث العمل.

أبطال العمل

وتتمحور أحداث مسلسل الكينج، في إطار اجتماعي، ويشاركه بالعمل كل من حنان مطاوع، ميرنا جميل، وكمال أبو رية وحجاج عبدالعظيم وآخرون، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

إصابة محمد إمام

يذكر أن محمد إمام كان قد تعرض في وقت سابق لإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن في مسلسل «الكينج»، مؤكدًا في الوقت نفسه حرصه على تقديم المشاهد الخطرة بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، ومطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.