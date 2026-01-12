أعلنت الصفحة الرسمية للفنان المصري محمد منير تأجيل حفله المرتقب والذي كان سيجمعه مع مطرب الراب المصري ويجز، وذلك بسبب تعرضه لنزلة شعبية حادة.

وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 17 يناير الجاري في دبي.

تأجيل الحفل لأسباب صحية

وذكرت الصفحة، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، أن تأجيل حفل «كوكاكولا أرينا» جاء لظروف طارئة خارجة عن إرادة الفنان، مؤكدة حرصه على صحة جمهوره وسلامته.

الإعلان عن موعد جديد

من جانبها، أوضحت الشركة المنظمة أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل فور تعافي الكينج.

محمد منير.

الكيـنج يعد بمفاجآت موسيقية قريباً

وكان محمد منير أكد، في تصريحات صحفية سابقة، تطلعه الشديد للقاء جمهوره في دبي، مشددًا على أن الحفل مُعد ليقدم رؤية فنية جديدة، تحمل طابعًا مختلفًا عن برنامجه المألوف والعديد من المفاجآت.

أول عمل يجمع الكينج وويجز

وتعاون الكينج محمد منير مع ويجز في أول عمل بينهما من خلال أغنية «كلام فرسان» وذلك عبر فيديو كليب جديد نشر على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية.