أوقفت الشرطة التركية، أمس (الإثنين)، الفنان دوغوكان غونغور، أحد أبرز نجوم مسلسل «شراب التوت»، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا مواد محظورة، ضمن حملة أمنية موسعة استهدفت عدداً من المشاهير.

حملة تطال أسماء معروفة



وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحملة شملت توقيف 24 شخصاً من الوجوه المعروفة في الوسط الفني والإعلامي، من بينهم الممثل الذي جسّد شخصية «فاتح» في المسلسل الشهير، في إطار تحقيقات مرتبطة بملفات متعددة.

طبيعة الاتهامات



وبحسب المصادر، يواجه الموقوفون اتهامات تتعلق بالحيازة أو الاستخدام، إضافة إلى شبهات حول تسهيل استخدام تلك المواد، إلى جانب قضايا أخرى قيد التحقيق.

فحوصات وتحقيقات رسمية



وأشارت التقارير إلى أن الموقوفين قد يخضعون لفحوصات طبية تشمل عينات مختلفة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات، على أن يُفرج عنهم لاحقاً ما لم تقرر النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحق بعضهم.

سلسلة حملات متواصلة



وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة حملات أمنية تشنها السلطات التركية منذ أشهر، استهدفت قضايا مماثلة بين مشاهير الفن والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وأسفرت في بعض الحالات عن إدانات سابقة.

مسيرة فنية لافتة



يُذكر أن دوغوكان غونغور، البالغ من العمر 30 عاماً، حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل «شراب التوت» عام 2022، الذي لاقى نجاحاً كبيراً في تركيا وعدد من الدول العربية، كما شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة، إلى جانب حضوره المسرحي الذي شكّل انطلاقته الأولى في عالم التمثيل.