كشف الفنان عبادي الجوهر خلال مقطع فيديو عبر حساب «روتانا موسيقى» تفاصيل ألبومه الجديد، الذي يتعاون فيه مع شركة روتانا، المقرر طرحه أواخر يناير 2026، وسط ترقب جمهوره لأعماله الجديدة.

تفاصيل ألبوم عبادي الجوهر

يتضمن الألبوم بين 6 و8 أغانٍ من ألحانه، بالتعاون مع شعراء جدد، معرباً عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور.

التعاون مع شعراء جدد

وأشار الجوهر إلى أنه يختار دائماً كلمات الأغاني بعناية، ولا يمانع التعاون مع ملحنين آخرين إذا كان ذلك مناسباً لأسلوبه الفني.

وتمنى عبادي الجوهر للجمهور الصحة والتوفيق في العام الجديد، مؤكداً استمراره في تقديم أعمال تحمل بصمته الفنية.