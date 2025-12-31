نفى الفنان المصري محمد شاهين الشائعات التي ربطت بينه وبين أسماء جلال، بعد ظهورهما معاً في فيديوهات طريفة ومشاركتهما في فيلم «إن غاب القط».

حسم الشائعات

وأكد شاهين في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه فوجئ من تلك الشائعات، مشيراً إلى أن علاقته بأسماء تقتصر على الصداقة والعمل الفني فقط، دون أي علاقة عاطفية.

الفنان محمد شاهين.

علاقة صداقة

وأضاف شاهين أن جميع الفيديوهات التي يظهر فيها معها تهدف إلى المزاح فقط، مشيراً إلى أن علاقتهما تشبه علاقة الزملاء في العمل، متمنياً لها النجاح في مسيرتها الفنية.

غياب عن دراما رمضان

كما كشف شاهين عن غيابه بشأن مشاركته في موسم دراما رمضان 2026، مؤكداً أنه لم يجد العمل المناسب كي يتحمس للمشاركة.

تعاون فني

ويتعاون محمد شاهين وأسماء جلال في فيلم «إن غاب القط»، المقرر طرحه اليوم (الأربعاء) بجميع دور العرض في مصر ليستقبل العام الجديد 2026، وتتمحور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين التشويق والأكشن والرومانسية.

أبطال العمل

يجمع فيلم «إن غاب القط» آسر ياسين وأسماء جلال، وعدداً من النجوم منهم محمد شاهين، وكارمن بصيبص، وحمزة دياب، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، في أول تجاربها الإخراجية في الأفلام الروائية الطويلة.