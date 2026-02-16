حقق ناساف الأوزبكي فوزه الأول بعدما تغلب خارج ملعبه على الشارقة الإماراتي 2/ 1 اليوم (الإثنين) على استاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة الثامنة (الأخيرة) من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.



وسجل بوبير عبدالخالقوف (د:30) وديوربيك عبدالنزاروف (د:87) هدفَي ناساف، في حين أحرز كايو لوكاس (د:80) هدف الشارقة.



جاءت الأفضلية لصالح الشارقة في بداية الشوط الأول حينما سدد لاعبه ماثيوس سالدانا كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة، ثم ارتقى زميله كايو لوكاس لكرة عرضية وعكسها برأسه من داخل منطقة الجزاء لكنها جاءت خارج المرمى.



وبدأ الفريق الأوزبكي في فرض إيقاعه حتى نجح في افتتاح التسجيل بالهدف الأول حينما عكس زفارمراد عبدالرحمتوف كرة عرضية من الجهة اليمنى ارتقى لها بوبير عبدالخالقوف وحولها برأسه إلى داخل الشباك (د:30).



وكثف الشارقة من محاولاته الهجومية من خلال تسديدة لوانزينيو التي مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح كايو لوكاس في تسجيل هدف التعادل بعد أن انبرى لضربة جزاء نفذها بنجاح في منتصف المرمى (د:80).



وعلى الرغم من الأفضلية الإماراتية والسيطرة على مجريات اللعب، إلا أن ناساف عاد ليتقدم مجدداً بالنتيجة حينما مرر سردوربيك بهروموف كرة بينية وصلت إلى ديوربيك عبدالنزاروف الذي سددها بطريقة مميزة استقرت في الشباك (د:87)، لينتهي اللقاء بفوز ناساف بهدفين لهدف.



وبهذه النتيجة، يحقق ناساف فوزه الأول ووصل للنقطة الرابعة وغادر البطولة، فيما تلقى الشارقة الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 8 نقاط وغادر هو الآخر منافسات البطولة.