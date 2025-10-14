رحيل شقيق الفنانة ميادة الحناوي.. وفنان شهير يكشف سبب الوفاة

أعلنت نقابة الفنانين في سورية وفاة الملحن الباحث الموسيقي عثمان الحناوي، شقيق الفنانة السورية ميادة الحناوي، في بيان نعت فيه الراحل، وقدمت تعازيها للفنانة وأفراد أسرتها.نعي نقابة الفنانين في سوريةوجاء في بيان النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها الباحث الموسيقي عثمان الحناوي. إنا لله وإنا إليه راجعون».سبب الوفاةمن جانبه، كشف الفنان السوري قاسم ملحو سبب وفاة الراحل، موضحاً في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن عثمان الحناوي عانى من المرض في أيامه الأخيرة، داعياً جمهوره ومحبيه للدعاء له بالرحمة والمغفرة.ويعد عثمان الحناوي من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني السوري، إذ يرتبط اسمه بشقيقته الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، أحد أبرز الأصوات الغنائية في سورية والوطن العربي، وقدم العديد من الأعمال المميزة التي تركت بصمة خاصة في قلوب محبيه.