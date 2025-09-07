كيم كارداشيان تثير الجدل برفضها الواجبات المدرسية لأطفالها

عبرت نجمة التلفزيون الواقعي كيم كارداشيان عن رأي جريء بشأن التعليم، مؤكدة أنها لا تؤمن بفكرة الواجبات المنزلية لأطفالها الأربعة، نورث (12 عاماً)، وسينت (9 أعوام)، وشيكاغو (7 أعوام)، وبسلم (6 أعوام).

جاء ذلك خلال بث مباشر في فعالية «Mafiathon 3» مع صانع المحتوى كاي سينات، إذ قالت كيم: «يقضي أطفالنا ثماني ساعات يومياً في المدرسة، وعند عودتهم هم بحاجة للرياضة والأسرة، ولا أرى ضرورة لتكليفهم بواجبات منزلية إضافية».

شقيقتها كورتني تدعمها

أما شقيقة كيم كورتني كارداشيان فسبق أن وصفت التعليم التقليدي بأنه فكرة قديمة، معبرة عن تفضيلها التعليم المنزلي لأطفالها، وسائلة: «لماذا لا نتجاوز هذا التقليد البائد؟».

انقسام في الآراء

أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، إذ رأى البعض فيها دعوة لمراجعة النظام التعليمي التقليدي وأهميته في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية. بينما اعتبر آخرون أن هذه التصريحات غير واقعية، خصوصاً أن معظم الأهالي حول العالم يعتمدون على الواجبات لتعزيز تعلم أبنائهم.