انقطاع الكهرباء والفوضى تحوّلان شاطئ العقبة إلى مسرح للفوضى

شهد الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة حالة من الفوضى خلال حفل الشامي، بعدما انقطع التيار الكهربائي فجأة لأكثر من 45 دقيقة، ما أدى إلى تأجيل انطلاق الحفل وإثارة غضب واسع بين الحضور.

الحفل الذي اجتذب جمهوراً كبيراً من المحليين وزوار عرب من الداخل الفلسطيني، واجه منذ البداية مشكلات تنظيمية، أبرزها نقص المقاعد والاكتظاظ الشديد، إضافة إلى موقع غير مؤهل لاستضافة فعالية جماهيرية بهذا الحجم.

وأثناء انقطاع الكهرباء، اندلعت مشاجرات بين بعض الحضور، وتطورت إلى مواجهات مع عناصر الأمن الخاص، وأحياناً بين أفراد الأمن أنفسهم، حسب مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي. وتدخلت قوات الأمن العام لفض الفوضى واعتقلت عدداً من الأشخاص، في مشهد أثار استياء الحاضرين وألقى بظلاله السلبية على الحدث.

وأعاد تكرار هذه المشكلات إلى الواجهة الانتقادات السابقة لإدارة المهرجان، خصوصا بعد شكاوى مماثلة في حفلات سابقة، إذ أشار متابعون إلى أن المواقع المغلقة في أرض المعارض كانت أكثر ملاءمة من الشاطئ الجنوبي، الذي وصفوه بـ«غير المؤهل» لمثل هذه الفعاليات.

ووسط الغضب والخيبة، غادر العديد من الحضور قبل انطلاق الحفل رسمياً، فيما تداول آخرون على منصات التواصل مقاطع تظهر الفوضى التي عمّت المكان، مع دعوات لمراجعة أسلوب التنظيم لتجنب تكرار هذه المشاهد مستقبلاً.