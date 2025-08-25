يستعد نجم التلفزيون ريان مورفي للكشف عن مسلسل جديد بعنوان «قصة حب أمريكية: American Love Story»، الذي يسلط الضوء على حياة جون كينيدي جونيور وزوجته كارولين بيسيت، وزواجهما المأساوي وانتهائهما بحادثة تحطم الطائرة عام 1999 قبالة جزيرة مارثا فينيارد.

ويستعرض المسلسل (على غرار أعمال مورفي السابقة الحائزة على جوائز إيمي) قصص الشخصيات البارزة في القرن العشرين، بما في ذلك السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي أوناسيس التي تجسدها نعومي واتس، وظهور غريس غومر في دور كارولين كينيدي شقيقة جون كينيدي جونيور.

يقوم بدور جون كينيدي جونيور الممثل بول أنتوني كيلي، بينما تلعب سارة بيدجون دور كارولين بيسيت، وسط متابعة دقيقة لكل تفاصيل المظهر والإطلالات التي أثارت جدلًا إعلاميًا خلال تصوير المسلسل هذا الصيف.

ومن المقرر عرض المسلسل لأول مرة في فبراير 2026، ليقدم للجمهور دراما رومانسية تجمع بين الحب والتاريخ والمأساة.