متحف ﻃﺎرق ﻋﺒﺪالحكيم ينظّم «أﻧﻐﺎم اﻟﺼﻴﻒ».. الخميس القادم ثقافة وفن الثلاثاء 12 أغسطس 2025 21:58 «عكاظ» (جدة) ينظم ﻣﺘﺤﻒ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪالحكيم الخميس القادم الحفل الختامي لبرنامج «أﻧﻐﺎم اﻟﺼﻴﻒ» بالتعاون ﻣﻊ المرﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮي للموسيقى، اﺣﺘﻔﺎء ﺑالمواﻫﺐ الموسيقية، على مسرح المركز السعودي للموسيقى بجدة.