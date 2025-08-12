تابعوا عكاظ على
Google News Account
ينظم ﻣﺘﺤﻒ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪالحكيم الخميس القادم الحفل الختامي لبرنامج «أﻧﻐﺎم اﻟﺼﻴﻒ» بالتعاون ﻣﻊ المرﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮي للموسيقى، اﺣﺘﻔﺎء ﺑالمواﻫﺐ الموسيقية، على مسرح المركز السعودي للموسيقى بجدة.
أخبار ذات صلة
 
«هيئة المتاحف»: استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم من رسوم دخول جميع المعارض المؤقتة
«هيئة المتاحف»: استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم من رسوم دخول جميع المعارض المؤقتة
طه الصبان.. نصف قرن من الجمال والعطاء في الساحة التشكيلية
طه الصبان.. نصف قرن من الجمال والعطاء في الساحة التشكيلية