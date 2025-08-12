تابعوا عكاظ على

ينظم ﻣﺘﺤﻒ ﻃﺎرق ﻋﺒﺪالحكيم الخميس القادم الحفل الختامي لبرنامج «أﻧﻐﺎم اﻟﺼﻴﻒ» بالتعاون ﻣﻊ المرﻛﺰ اﻟﺴﻌﻮي للموسيقى، اﺣﺘﻔﺎء ﺑالمواﻫﺐ الموسيقية، على مسرح المركز السعودي للموسيقى بجدة.