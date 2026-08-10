قررت اللجنة العلمية «لجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية» منح الجائزة في دورتها العاشرة عن موضوع «الدراسات التي عنيت بالنقوش العربية القديمة ودورها في التعرف إلى مجتمعات الجزيرة العربية قبل الإسلام، ومن ذلك على سبيل المثال البحث في الكتابات السامية القديمة وأبجدياتها التي دونت بها، وكيف أنارت العديد من جوانب التاريخ العربي القديم» مناصفة بين أستاذ الآثار واللغات والحضارات السامية والكتابات القديمة وآثار الشرق الأدنى القديم وعلم الأديان المقارن الدكتور سالم بن أحمد طيران في جامعة الملك سعود، وأستاذ الكتابات العربية المبكرة والنقوش والبرديات الإسلامية والتاريخ، وأساليبها، وقواعدها الحسابية الدكتور مشلح بن كميخ المريخي في جامعة الملك سعود. كما منحت الجائزة لعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب.

وللدكتور طيران بحوث ودراسات علمية عديدة، منها «المظاهر الحضارية للعرب قبل الإسلام» و«أهمية النقوش الكتابية القديمة كمصدر لتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام» وقراءاته المتعددة للنقوش والكتابات والخطوط القديمة التي نشرت في أوعية معلومات متنوعة، منها ما نشر باللغة الألمانية والإنجليزية. ولطيران دور مهم في أعمال التنقيب عن قرية الفاو وفي مراجعة وتحرير نتائج تلك الأعمال، وتولى متابعة المراجعة والتحرير للبحوث والدراسات -بعد وفاة أستاذه الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والإشراف على نشرها.

فيما تركزت اهتمامات الدﻛﺘﻮر المريخي البحثية على «الكتابات والنقوش العربية والإسلامية»، وله بحوث علمية دقيقة في موضوع: اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﺒﺮدﻳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة، وجذور الخط العربي وتطوره.

كما منح الجائزة عن جملة أعماله العلمية من مؤلفات وبحوث ودراسات مطبوعة ومنشورة باللغتين العربية والإنجليزية، في مجلات علمية داخل المملكة وخارجها، ولما له من مكانة علمية مميزة في الأوساط العلمية في المملكة والوطن العربي والعالم، ومن حضور على الساحة العلمية والإعلامية. وتتميز إسهامات الدكتور الذييب بغزارتها في اكتشاف النصوص، كما أن له دراسات مهمة حول مجتمعات الجزيرة العربية -أو تلك التي تعود أصولها للجزيرة العربية- مثل بحوثه حول «التاريخ السياسي للأنباط» و«الأوجاريتيون والفينيقيون - مدخل تاريخي» و«الحياة الاجتماعية في حائل» و«الكتابات في الشرق الأدنى القديم» و«منطقة الرياض - التاريخ السياسي والحضاري القديم» إضافة لما يظهر في كتاباته من روح نقدية.

فيما سيتم الاحتفال بالفائزين في المدينة المنورة برعاية أمير المنطقة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز.