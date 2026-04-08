آلت جائزة الأركانة العالمية للشعر لعام 2026، في دورتها الثامنة عشرة، إلى الشعرية الفلسطينية ممثلةً في الشعراء غسان زقطان، يوسف عبدالعزيز، طاهر رياض وزهير أبو شايب، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تُمنح فيها الجائزة لتيار شعري جماعي لا لشاعر فرد، وفق ما أقرته لجنة التحكيم في اجتماعها بالعاصمة المغربية الرباط.

وأجمعت لجنة التحكيم، التي ضمت نخبة من الأكاديميين والشعراء من بيت الشعر في المغرب وشركائه، على تتويج الشعرية الفلسطينية، تقديراً لتنوعها وتكامل تجاربها داخل أفق إبداعي واحد، بما يعكس حضورها المؤثر في المشهد الشعري العربي المعاصر، ويعزز مكانتها كأحد أبرز التيارات الشعرية.

وتكوّنت لجنة التحكيم من الشاعرة وفاء العمراني رئيساً، وعضوية كل من الأكاديمي عبدالرحمن طنكول، والفنان التشكيلي أحمد جاريد، والأكاديمي جمال الدين بنحيون، والشاعر والمترجم نور الدين الزويتني، والشاعر حسن نجمي، الأمين العام للجائزة.

ومن المقرر أن يتسلّم الشعراء الفائزون القيمة المالية للجائزة، إضافة إلى درع الأركانة وشهادتها التقديرية، خلال حفل رسمي يُقام في 25 أبريل 2026 بمتحف محمد السادس للفنون المعاصرة في الرباط، ضمن فعاليات اختيار المدينة عاصمة عالمية للكتاب.