نظم نادي الثقافة والفنون في صبيا بالتعاون مع بلدية المحافظة، برنامجاً فكرياً نوعياً بعنوان «فتنة الوهم»، استضافه مقر الاجتماعات بصبيا، وسط حضور غفير من نخبة الأدباء والشعراء والمثقفين، وبمشاركة واسعة من إعلاميي المنطقة.

تناولت الأمسية التي حلّ ضيفاً عليها الاديب جبريل بن إسماعيل السبعي، وأدار دفة حوارها ببراعة ماضي السبعي، واحدة من أكثر القضايا المعاصرة إلحاحاً وهي «ظاهرة التفاهة» وتأثيراتها المتسارعة على بنية المجتمع وقيمه.

وقد أبهر الضيف الحضور بطرحه العميق وتحليله الدقيق لعدة محاور جوهرية، شملت كواليس الهوس بـ«عدد المشاهدات» كمعيار وحيد للنجاح، والغرق في مستنقع الكماليات الزائفة، والتعلق المفرط بالشاشات الذي بات يهدد التوازن النفسي والاجتماعي للفرد. كما تطرق السبعي بجرأة إلى «سلطة الشائعات» ودور النكات المسيئة في تزييف الوعي، محذراً من مخاطر طلب الشهرة على حساب المبادئ والقيم الأصيلة.

شهدت الفعالية حراكاً فكرياً لافتاً من خلال المداخلات الثرية التي قدمها الحضور، والتي تقاطعت مع محاور الأمسية لتخلق حالة من الوعي الجمعي حول القضايا المطروحة.

وفي ختام الأمسية، توج رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا النجاح بتكريم الضيف والمحاور بشهادتي شكر وتقدير؛ تقديراً لعطائهما الفكري ودورهما في إنجاح البرنامج. كما قدم النادي شهادة شكر مماثلة لبلدية صبيا، مثمناً التعاون المثمر والشراكة الفاعلة التي ساهمت في إبراز هذا الحراك الثقافي بالصورة المشرفة.