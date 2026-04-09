تجاوز المشهد الثقافي، في ملتقى قراءة النص، الاحتفاء بتكريم القاص محمد علي قدس إلى قراءة تجربته بتمعن، بوصفها استدعاءً لسيرة سردية تشكلت على مهل، وتقاطعت فيها التحولات الشخصية مع التحولات الثقافية في المملكة، ليبرز اسمه كأحد الأصوات التي اشتغلت على الحكاية بوصفها بناءً معرفياً، لا مجرد تعبير أدبي عابر.

قدس لا يُقرأ باعتباره كاتب قصة فقط، بل كحالة ثقافية عايشت مراحل متعددة من تشكل المشهد الأدبي، وأسهمت في إعادة تعريف العلاقة بين النص والواقع. تجربته لم تقم على الانفصال عن محيطها، بل على التفاعل معه؛ حيث تبدو مكة وجدة في نصوصه ليستا مكانين بقدر ما هما فضاءان دلاليان يتشكل فيهما الوعي، وتُعاد صياغة التفاصيل اليومية بلغة سردية تميل إلى الاقتصاد دون أن تفقد عمقها.

وفي الندوة المصاحبة للتكريم «حارس التفاصيل»، اتجهت القراءات النقدية إلى تفكيك بنية نصوصه، مشيرة إلى أن أحد أبرز ملامح تجربته هو انشغاله بالتفاصيل الصغيرة بوصفها مفاتيح لفهم تحولات أكبر، وهو ما جعله قريباً من القارئ دون أن يساوم على القيمة الفنية. كما طُرحت تجربته الإدارية في العمل الثقافي كامتداد لدوره الإبداعي، حيث لم يكتف بإنتاج النص، بل شارك في صناعة البيئة التي تحتضنه.

هذا التكريم، في سياقه الأوسع، لا يضع «قدس» في موقع التتويج، بقدر ما يعيد تقديمه كجزء من جيل أسهم في ترسيخ ملامح السرد السعودي، جيل اشتغل بصمت نسبي، لكنه ترك أثراً واضحاً في بنية الحكاية المحلية، وفي انتقالها من التوثيق إلى التأمل، ومن السرد المباشر إلى بناء العوالم.