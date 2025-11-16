ينطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ48 تحت شعار «عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب»، الأربعاء القادم، بمشاركة 611 دار نشر من 33 دولة عربية وأجنبية.

وأوضحت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود أن دورة المعرض الجديدة تتزامن مع احتفاء الكويت باختيارها عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025.

وأضافت: تنظم الكويت للمرة الأولى حفلا خاصا لافتتاح المعرض، الثلاثاء القادم، بحضور وزيري الإعلام الكويتي والعماني، إذ يشهد الحفل تكريم سلطنة عمان ضيفَ شرف هذه الدورة؛ تقديرا لدورها الثقافي المتميز في مسيرة الثقافة العربية.

كما تحتفي هذه الدورة برئيس جامعة السلطان قابوس السابق مؤسس «بيت الزبير» محمد بن الزبير، الذي اختير «الشخصية الثقافية» للمعرض هذا العام.

وقال مدير المعرض خليفة الرباح: طلبات المشاركة هذا العام تجاوزت 1100 دار نشر، مشيرا إلى اختيار الدور المتميزة التي ترفع من مستوى المعرض، إذ بلغ عددها 433 دارا للمشاركة المباشرة، و178 للمشاركة عبر توكيل، ليصل المجموع إلى 611 دارا، بزيادة 67 دار نشر عن الدورة السابقة.

وأضاف: بلغ عدد عناوين الكتب المسجلة في المعرض 287 ألف عنوان، جميعها متاحة ضمن نظام البحث الآلي، منها نحو 35 ألف عنوان حديث يعود إلى 2025، مشيرا إلى أن المعرض سيحتضن في دورته الحالية البرنامج المهني للناشرين العرب، بمشاركة 84 دار نشر، ويهدف إلى دعم صناعة النشر وتطويرها.

ويشمل برنامج المعرض، الممتد حتى الـ29 من نوفمبر الجاري 120 فعالية، تتضمن حلقة نقاشية بعنوان «آفاق الترجمة الأدبية.. سعاد الصباح نموذجا»، وجلسة حوارية بعنوان «صناعة النشر.. بين شغف الكلمة وتحديات السوق»، ومحاضرة بعنوان «تطور الفكر العربي من منظور غربي».