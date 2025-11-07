بدأ الفنان المصري حسن الرداد والفنانة المصرية تارا عماد تصوير فيلمهما الجديد «طه الغريب»، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب المصري محمد صادق.

وانطلق التصوير اليوم (الخميس) داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالقاهرة، ولاقت تلك الرواية نجاحاً جماهيرياً كبيراً خلال الفترة الماضية، ولذلك قرر صناع العمل تحويلها إلى عمل سينمائي.

يشار إلى أن فيلم «طة الغريب» من بطولة حسن الرداد وتارا عماد، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المقرر أن يتم تحديد ميعاد عرضه بالسينما بعد الانتهاء من التصوير.

وتجسد رواية الفيلم قصة صراع بين الواقع والخيال من خلال حكاية حب شبابية تجمع بين شاب وفتاة في العشرينات، تعجز الأيام عن محوها.

آخر الأعمال السينمائية لـحسن الرداد

وكان آخر أعمال حسن الرداد السينمائية فيلم «بلوموندو» الذي عرض عام 2023، ودار في إطار رومانسي كوميدي، وجمع كلاً من: حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، بجانب عدد من ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر وغيرهم، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج سامر المحضر.

آخر الأعمال السينمائية لتارا عماد

أما تارا عماد فكان آخر أعمالها فيلم «درويش»، الذي قام ببطولته الفنان المصري عمرو يوسف، وينتمي لنوعية الأفلام الأكشن التشويقية الكوميدية، بينما تنتظر عرض فيلمها الجديد «The Seven dogs»، بجانب كل من كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهنا الزاهد، وغيرهم من النجوم.