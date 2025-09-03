تدشين جناح المملكة في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، جناح المملكة، المشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025، المقام في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا) في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2025، وذلك وسط مشاركة دولية واسعة.

وتقود هيئة الأدب والنشر والترجمة المشاركة السعودية في هذه التظاهرة الثقافية الدولية ضمن جناح ثقافي متكامل يضم مجموعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في القطاع الثقافي، وهي كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمّع الملك فهد لطباعة المُصحف الشريف، وجمعية النشر، وجمعية الترجمة، إلى جانب شركة ناشر للنشر والتوزيع.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المملكة لتعزيز العلاقات الثقافية مع روسيا الاتحادية، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الثقافي، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل الثقافة رافدًا للتنمية وجسرًا للتواصل الحضاري.

ويستعرض جناح المملكة على مدار أيام المعرض ملامح التنوع الإبداعي في المشهد الثقافي السعودي، من خلال برنامج ثقافي متكامل، يشمل ندوات أدبية، وجلسات حوارية، وأمسيات شعرية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والأدباء السعوديين.