تحتفي جدة مساء الخميس القادم بانطلاق الدورة الثانية من ملتقى عزف الحروف لفنون الخط العربي، في أمسية فنية وثقافية تجمع كبار الخطاطين من داخل المملكة وخارجها، احتفاء بجماليات الحرف العربي وصون معاييره الفنية.

الافتتاح المقرر عند الساعة الثامنة مساء، سيشهد عرض 138 عملا فنيا أبدعها 105 خطاطين وخطاطات من 13 دولة، بينهم أسماء لامعة في سماء الخط العربي، إلى جانب ركن خاص لمتعلقات الكعبة المشرفة، ليكون الحدث منصة بصرية تحاكي الأصالة وتستشرف الحداثة.

الخطاط التشكيلي سعود شاكر خان، المنسق العام للملتقى، أكد أن هذه الدورة اعتمدت عملية فرز دقيقة بإشراف لجنة من كبار الخطاطين لضمان أعلى مستويات الجودة، بعيدا عن المجاملات، وبما يعزز قيمة الحرف العربي ويواكب رؤية المملكة 2030 في دعم الفنون البصرية كجزء من الهوية الحضارية.

وأضاف أن استمرار الملتقى في نسخته الثانية يعكس الحاجة الحقيقية لمثل هذه الفعاليات، والطموح أن يصبح منصة عالمية تجمع الخطاطين، وتدعم الحوار والتطوير والعمل المشترك، مشيدا بالدعم الذي حظي به، مؤكدا أن هذا التعاون يعزز مكانة الخط العربي عالميا.

الملتقى الذي يمتد حتى 28 مايو الجاري، يعد فرصة لعشاق الحرف العربي والموروث الثقافي للاقتراب من إبداعات نخبة من الفنانين، ومشاهدة أعمال تحكي تاريخا عريقا وفنا خالدا.