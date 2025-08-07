في موقفٍ إنساني نبيل يُجسّد أسمى صور الوفاء والتكافل، أعلن الشاعر فيصل اليامي عبر حسابه الشخصي على «X»، عن تبرع صديقه مشعل بن سفر الغامدي بكليته له، ليضع حداً لمعاناة اليامي مع الفشل الكلوي التي استمرت نحو عامين.

وقال اليامي إنه أجرى عملية زراعة كلية ناجحة، معبراً عن شكره وامتنانه لصديقه الوفي مشعل الغامدي، داعياً الله أن يجزيه خير الجزاء ويكتب له الأجر المضاعف، مبيناً أن كلمات الشكر لا تفي هذه اللفتة الكريمة.

كما عبّر اليامي عن بالغ امتنانه لعائلته، وأصدقائه القريبين والبعيدين، ولكل من شمله بدعواته الصادقة طوال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن دعمهم المعنوي شكّل ركيزة أساسية في تجاوز هذه المرحلة الحرجة.

واختتم فيصل اليامي حديثه بالإشادة بفريق مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وخصوصاً المدير التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء بوزارة الدفاع الدكتور سلطان بن خالد الدلبحي، لحرصه ومتابعته الشخصية منذ تشخيص الحالة وحتى إجراء العملية.

الشاعر فيصل اليامي أحد نجوم الشعر في الخليج، ولمع نجمه من خلال قصائده التي تغنى بها نجوم الفن في الخليج ومن أبرزها: «يا كثر ما طولت» التي تغنى بها عبدالمجيد عبدالله، و«خلهم ينفعونك» بصوت الفنان عبدالله الرويشد، و«الكبر لله ودوم ابن آدم صغير»، و«فقدتك يا أعز الناس» بصوت حسين الجسمي، وتعاون مع علي بن محمد في أغنية «عيال حارتنا»، إضافة إلى العديد من القصائد المغناة الأخرى.

ويُعد أحد الإعلاميين البارزين في عالم الصحافة، وقدّم في 2019 برنامج «سامرين» على قناة «SBC»، وفي 2020 قدم برنامج «عن بُعد» على قناة «روتانا خليجية»، ومن قصائده التي لاقت رواجاً؛ «الزعل» و«الغرام» و«رماد الشوق» و«عيال حارتنا» و«لك عين» و«إن بعتني» و«رجال يام» و«مسكين» و«الدنيا ما تسوى» و«الصيف» و«الأطلال»، ما أكسبه حضوراً مميزاً في المشهد الشعري والإعلامي بالمملكة.