



أبدت الفنانة المصرية أنغام استياءها من انتشار رائحة السجائر داخل القاعة الرئيسة لدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال حفلها الغنائي، بعدما اضطرت إلى التعبير عن انزعاجها من الدخان الذي وصل إلى موقعها على المسرح، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موقف أنغام يلفت الأنظار

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه أنغام وهي تعبر عن عدم ارتياحها لرائحة التدخين من خلال إشارات بيدها، أثناء تقديم فقراتها الغنائية، في موقف عكس استياءها من عدم الالتزام بقواعد منع التدخين داخل القاعة.

وجاءت الواقعة خلال أولى حفلات أنغام على المسرح الرئيس بدار الأوبرا، وسط حضور جماهيري كبير رفع لافتة «كامل العدد»، وقدمت خلالها مجموعة من أشهر أغنياتها بمصاحبة أوركسترا موسيقية ضخمة بقيادة المايسترو هاني فرحات.

تضامن واسع مع الفنانة المصرية

ولاقى تصرف أنغام تأييداً من عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروا اعتراضها أمراً طبيعياً في ظل ضرورة الحفاظ على أجواء الحفلات الفنية، مطالبين بالالتزام بتعليمات منع التدخين داخل قاعات الأوبرا، احتراماً للحضور والفنانين، وضماناً لراحة الجميع.

وتنوعت اختيارات أنغام الغنائية خلال الحفل، إذ قدمت مجموعة من أبرز أعمالها التي تفاعل معها الحضور، من بينها «وبقالك قلب»، و«هو أنت مين»، و«إيه الأخبار»، و«خليك معاها»، و«اسكت»، و«كان بريء»، و«القلوب أسرار»، و«ماكنش وقته».

حفل جديد

وتستعد أنغام للظهور مجدداً أمام جمهورها، مساء غد (الجمعة)، من خلال حفلها الثاني على خشبة مسرح أوبرا العاصمة الإدارية، في أمسية جديدة ينتظر خلالها محبوها الاستمتاع بباقة من أشهر أعمالها الغنائية.