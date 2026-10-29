كشف المطرب اللبناني وليد توفيق تفاصيل موقف طريف جمعه بالفنانة المصرية آثار الحكيم خلال تصوير كليب أغنيته الشهيرة «انزل يا جميل ع الساحة»، موضحاً حقيقة ما يتردد بشأن زواجه منها، كما تحدث عن الشائعة التي لاحقته بشأن وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية.

حقيقة زواج وليد توفيق من آثار الحكيم

استعاد وليد توفيق، في تصريحات تلفزيونية، كواليس تعاونه مع آثار الحكيم، مشيراً إلى أنها كانت تتمتع بدرجة كبيرة من الالتزام في تعاملاتها الشخصية، رغم عملها في السينما والمسرح والتلفزيون.

وأوضح أن أحد مشاهد الكليب تطلب أن يمسك بيد آثار الحكيم ويدور معها، لكنها رفضت، مؤكدة له أنه لا يمكنه الإمساك بيدها إلا بعد الزواج، واستعاد وليد توفيق الموقف باعتباره ذكرى طريفة من كواليس التصوير، موضحاً أن الواقعة تعكس التزام الفنانة المصرية، ولا تعني وجود زواج جمع بينهما.

وحرص المطرب اللبناني على توجيه تحية إلى آثار الحكيم وأسرتها، مشيداً بتربيتها والتزامها، لافتاً إلى أن طبيعة الحياة الشخصية تختلف من فنان إلى آخر ولا يمكن وضع الجميع في قالب واحد.

شائعة الوفاة تلاحق وليد توفيق

وفي سياق آخر، تحدث وليد توفيق عن الشائعات التي تطاله، ومن بينها شائعة وفاته التي انتشرت عقب مروره بأزمة صحية شديدة، موضحاً أنه يتعامل مع هذه الأخبار باعتبارها من تبعات الشهرة والظهور المستمر أمام الجمهور.

وأكد أنه لا يمانع التعرض للانتقادات أو تداول الشائعات المتعلقة به، ما دامت لا تتجاوز حدود حياته الشخصية إلى الإساءة لعائلته أو المساس بكرامته، مشيراً إلى أن الفنان، بمجرد اختياره طريق الشهرة، يصبح عرضة لمختلف الآراء والأخبار المتداولة عنه.

وليد توفيق: «سأعمل كنترول على مين ولا مين؟»

وتطرق المطرب اللبناني إلى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في انتشار الشائعات، معتبراً أن العصر الحالي من أصعب المراحل في التعامل مع الأخبار المتداولة، في ظل سرعة انتشارها وصعوبة السيطرة عليها.

وعبر توفيق عن ذلك بقوله: «سأعمل كنترول على مين ولا مين؟»، في إشارة إلى استحالة التحكم في كل ما ينشر عنه، مؤكداً في الوقت نفسه أن احترام أسرته والحفاظ على كرامته يمثلان خطاً أحمر لا يقبل تجاوزه.